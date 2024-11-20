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Российский рынок акций завершил торги снижением на 1,28%
Российский рынок акций завершил торги снижением на 1,28% - 20.11.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил торги снижением на 1,28%
Российский рынок акций в основную торговую сессию упал на 1,28% по основному индексу, следует из данных Московской биржи. | 20.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-20T18:56+0300
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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию упал на 1,28% по основному индексу, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понизился на 1,28%, до 2 596,89 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 1,2%, до 866,18 пункта, долларовый РТС – на 1,46%, до 816,29 пункта.
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россия, рынки, мосбиржа, ртс, биржевые торги
Экономика, РОССИЯ, Рынки, Мосбиржа, РТС, биржевые торги
Российский рынок акций завершил торги снижением на 1,28%
Российский рынок акций в основную сессию снизился на 1,28%, до 2596,89 пункта
МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию упал на 1,28% по основному индексу, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов понизился на 1,28%, до 2 596,89 пункта, индекс Мосбиржи в юанях – на 1,2%, до 866,18 пункта, долларовый РТС – на 1,46%, до 816,29 пункта.
Мосбиржа решила ужесточить требования к представителям владельцев облигаций