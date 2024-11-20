https://1prime.ru/20241120/ulitsa-852948826.html

Названа самая дорогая торговая улица в мире

Названа самая дорогая торговая улица в мире - 20.11.2024, ПРАЙМ

Названа самая дорогая торговая улица в мире

Виа Монтенаполеоне в Милане стала самой дорогой торговой улицей в мире, обойдя по ценам на аренду недвижимости Пятую авеню в Нью-Йорке, рассказали эксперты... | 20.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-20T13:29+0300

2024-11-20T13:29+0300

2024-11-20T13:29+0300

улицы

аренда жилья

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МОСКВА, 20 ноя - ПРАЙМ. Виа Монтенаполеоне в Милане стала самой дорогой торговой улицей в мире, обойдя по ценам на аренду недвижимости Пятую авеню в Нью-Йорке, рассказали эксперты консалтинговой компании Cushman & Wakefield. "Средняя арендная плата составляет 2047 долларов за квадратный фут (20 тысяч евро за квадратный метр) в год по сравнению с 2000 долларами (19,5 тысяч евро за квадратный метр) на Пятой авеню, которые не менялись с 2022 года", - уточнили в агентстве. Эксперты объяснили повышение значительным ростом курса евро по отношению к американскому доллару с начала 2024 года.Рейтинг также включил Нью-Бонд-стрит в Лондоне с годовой стоимостью аренды в 1762 доллара за квадратный фут и Цим-Ша-Цуй в Гонконге, где стоимость аренды составляет 1607 долларов за квадратный фут.

https://1prime.ru/20241120/uyazvimost-852944964.html

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улицы, аренда жилья