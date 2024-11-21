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СМИ: США будут учить сотрудников ВСУ и СБУ ядерной экспертизе
СМИ: США будут учить сотрудников ВСУ и СБУ ядерной экспертизе - 21.11.2024, ПРАЙМ
СМИ: США будут учить сотрудников ВСУ и СБУ ядерной экспертизе
Военные и сотрудники СБУ Украины посетили лабораторию Министерства энергетики США для обучения сбору доказательств ядерной атаки, передает издание Defense One. | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T09:50+0300
2024-11-21T09:50+0300
2024-11-21T09:51+0300
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Военные и сотрудники СБУ Украины посетили лабораторию Министерства энергетики США для обучения сбору доказательств ядерной атаки, передает издание Defense One."Десять солдат из ВСУ и десять членов ВБУ провели неделю в национальной лаборатории Айдахо, где обучались... методам сбора инородных веществ для проведения ядерной экспертизы после взрыва", - сказано в материале.В издании также заметили, что им помогали эксперты из других национальных лабораторий США и специалисты Национальной администрации по ядерной безопасности.Инструкторы из США являются частью команды Министерства энергетики США и имеют оборудование для быстрого развертывания командных центров. Материалы, собранные в ходе обучения, могут быть отправлены в США для дальнейшего анализа.Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России предупредил о возможной провокации со стороны Украины с использованием "грязной бомбы".
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Политика, УКРАИНА, США, ядерное оружие
СМИ: США будут учить сотрудников ВСУ и СБУ ядерной экспертизе
Defense One: США обучат сбору доказательств ядерной атаки сотрудников ВСУ и СБУ
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Военные и сотрудники СБУ Украины посетили лабораторию Министерства энергетики США для обучения сбору доказательств ядерной атаки, передает издание Defense One.
"Десять солдат из ВСУ и десять членов ВБУ провели неделю в национальной лаборатории Айдахо, где обучались... методам сбора инородных веществ для проведения ядерной экспертизы после взрыва", - сказано в материале.
В издании также заметили, что им помогали эксперты из других национальных лабораторий США и специалисты Национальной администрации по ядерной безопасности.
Инструкторы из США являются частью команды Министерства энергетики США и имеют оборудование для быстрого развертывания командных центров. Материалы, собранные в ходе обучения, могут быть отправлены в США для дальнейшего анализа.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты России предупредил о возможной провокации со стороны Украины с использованием "грязной бомбы".
СМИ: США не будут отвечать на изменения ядерной доктрины России