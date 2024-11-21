https://1prime.ru/20241121/auktsion-852995236.html

Мосбиржа начала дискретный аукцион по дешевеющим акциям Segezha Group

Мосбиржа начала дискретный аукцион по дешевеющим акциям Segezha Group - 21.11.2024, ПРАЙМ

Мосбиржа начала дискретный аукцион по дешевеющим акциям Segezha Group

Московская биржа проводит дискретный аукцион по ценным бумагам лесопромышленного холдинга Segezha Group после снижения их стоимости более чем на 20%, следует из | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T16:28+0300

2024-11-21T16:28+0300

2024-11-21T16:29+0300

экономика

россия

мосбиржа

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/02/852555571_0:0:1600:901_1920x0_80_0_0_d3ca2a733a60fd0fe0e30e9aa042c2d1.jpg

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Московская биржа проводит дискретный аукцион по ценным бумагам лесопромышленного холдинга Segezha Group после снижения их стоимости более чем на 20%, следует из сообщения торговой площадки. "По состоянию на 16.10 текущая цена составила 1,347 рубля (Отклонение - 20,95%). Произошло снижение на 20,00% и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня (1,704 руб.). В Режиме основных торгов T+ будет проводиться дискретный аукцион (ДА) с 16.14. В остальных безадресных режимах торгов в период проведения ДА торги проводятся в соответствии с установленным регламентом", - говорится в сообщении. Окончание дискретного аукциона и возобновление торгов намечено на 16.44 мск. Дискретный аукцион применяется при отклонении текущей цены акции от цены закрытия предыдущего торгового дня более чем на 20% в течение 10 минут (5 минут по бумагам, не входящим в базу расчета индекса Мосбиржи). Сессия дискретных аукционов состоит из трех аукционов по 10 минут. По истечении 30 минут с начала аукциона торги возобновляются в обычном режиме. В течение торгового дня по одной бумаге может проводиться не более двух дискретных аукционов (для бумаг, не входящих в состав индекса Мосбиржи, количество не ограничено).

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мосбиржа