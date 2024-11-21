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Давление не ослабевает - 21.11.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241121/davlenie-852978739.html
Давление не ослабевает
Давление не ослабевает - 21.11.2024, ПРАЙМ
Давление не ослабевает
Давление продавцов не ослабевает на фоне сохраняющейся геополитической напряженности и новых данных по инфляции. Индекс МосБиржи снизился в среду на 1,28% до... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T09:12+0300
2024-11-21T09:12+0300
экономика
мнения аналитиков
рынки
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Давление продавцов не ослабевает на фоне сохраняющейся геополитической напряженности и новых данных по инфляции. Индекс МосБиржи снизился в среду на 1,28% до 2596,89 п., индекс РТС – на 1,46% до 816,29 п. На рынке ОФЗ робкая стабилизация, индекс RGBI практически не изменился по сравнению со вторником, снизившись на 0,03%.Министерство финансов успешно разместило ОФЗ с постоянным купоном, предложив инвесторам выпуск ОФЗ-26247 на 26 млрд руб. при спросе 50,2 млрд руб.Котировки Brent восстановились от уровня поддержки около 71 доллара за баррель и сейчас торгуются вблизи 73 долларов США за баррель.В первой половине ноября экспорт российского очищенного топлива вырос до девятимесячного максимума в связи с увеличением переработки по мере завершения сезонных работ. За первые 15 дней этого месяца поставки нефтепродуктов в среднем составляли 2,33 млн баррелей в день. Это примерно на 409 000 баррелей, или на 21%, больше, чем в среднем за тот же период в октябре. Среднесуточные объёмы поставок в этом месяце были самыми высокими с февраля.Росстат уже вечером выпустил недельные данные по индексу потребительских цен, из которых следует, что на неделе с 12 по 18 ноября инфляция в годовом выражении ускорилась с 8,43% до 8,59%. Это добавляет аргументов в пользу очередного повышения ключевой ставки на заседании в декабре.Кроме того, в среду вышли ноябрьские данные по бизнес-климату в России. Показатель вырос с 5,3 до 5,5 п., достигнув нового локального максимума с августа. Российский бизнес отмечает улучшение ситуации со спросом, несмотря на высокую ключевую ставку. На этом фоне ценовые ожидания предприятий на ближайшие три месяца обновили максимум с мая 2022 года. Также отметим, что доля обратившихся за кредитом предприятий выросла относительно октября. Бизнес-климат улучшается второй месяц подряд, что также является аргументом в пользу дальнейшего ужесточения Банком России денежно-кредитной политики.Результаты Сегежи по МСФО за 9 месяцев 2024 года отражают рост выручки 19% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 76,0 млрд руб. Показатель OIBDA вырос на 23% до 8,6 млрд руб., что обусловлено повышением выручки, а также более медленным ростом операционных расходов. За 9 месяцев 2024 года чистый убыток составил 14,9 млрд руб., увеличившись на 43% за год на фоне увеличения расходов по процентам. Чистый долг по итогам 9 месяцев 2024 года составил 143,5 млрд руб. Как и ожидалось, компания анонсировала SPO по цене 1,8 руб. за одну акцию, ожидаемый объем привлечения — 101 млрд руб. SPO позволит снизить долговую нагрузку. После сделки чистый долг составит 42,5 млрд руб., а коэффициент "Чистый долг"/EBITDA — 3,9х, вместо нынешних 13,2х. Тем не менее это всё равно достаточно высокая долговая нагрузка при текущих уровнях процентных ставок. Кроме того, на операционном уровне компания продолжает испытывать проблемы с маржинальностью, которая составляет всего 12%, против 30% ранее.
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Иван Ефанов
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынки
Экономика, Мнения аналитиков, Рынки
09:12 21.11.2024
 

Давление не ослабевает

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Иван Ефанов
аналитик "Цифра брокер"
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Давление продавцов не ослабевает на фоне сохраняющейся геополитической напряженности и новых данных по инфляции. Индекс МосБиржи снизился в среду на 1,28% до 2596,89 п., индекс РТС – на 1,46% до 816,29 п. На рынке ОФЗ робкая стабилизация, индекс RGBI практически не изменился по сравнению со вторником, снизившись на 0,03%.
Министерство финансов успешно разместило ОФЗ с постоянным купоном, предложив инвесторам выпуск ОФЗ-26247 на 26 млрд руб. при спросе 50,2 млрд руб.
Котировки Brent восстановились от уровня поддержки около 71 доллара за баррель и сейчас торгуются вблизи 73 долларов США за баррель.
В первой половине ноября экспорт российского очищенного топлива вырос до девятимесячного максимума в связи с увеличением переработки по мере завершения сезонных работ. За первые 15 дней этого месяца поставки нефтепродуктов в среднем составляли 2,33 млн баррелей в день. Это примерно на 409 000 баррелей, или на 21%, больше, чем в среднем за тот же период в октябре. Среднесуточные объёмы поставок в этом месяце были самыми высокими с февраля.
Росстат уже вечером выпустил недельные данные по индексу потребительских цен, из которых следует, что на неделе с 12 по 18 ноября инфляция в годовом выражении ускорилась с 8,43% до 8,59%. Это добавляет аргументов в пользу очередного повышения ключевой ставки на заседании в декабре.
Кроме того, в среду вышли ноябрьские данные по бизнес-климату в России. Показатель вырос с 5,3 до 5,5 п., достигнув нового локального максимума с августа. Российский бизнес отмечает улучшение ситуации со спросом, несмотря на высокую ключевую ставку. На этом фоне ценовые ожидания предприятий на ближайшие три месяца обновили максимум с мая 2022 года. Также отметим, что доля обратившихся за кредитом предприятий выросла относительно октября. Бизнес-климат улучшается второй месяц подряд, что также является аргументом в пользу дальнейшего ужесточения Банком России денежно-кредитной политики.
Результаты Сегежи по МСФО за 9 месяцев 2024 года отражают рост выручки 19% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 76,0 млрд руб. Показатель OIBDA вырос на 23% до 8,6 млрд руб., что обусловлено повышением выручки, а также более медленным ростом операционных расходов. За 9 месяцев 2024 года чистый убыток составил 14,9 млрд руб., увеличившись на 43% за год на фоне увеличения расходов по процентам. Чистый долг по итогам 9 месяцев 2024 года составил 143,5 млрд руб. Как и ожидалось, компания анонсировала SPO по цене 1,8 руб. за одну акцию, ожидаемый объем привлечения — 101 млрд руб. SPO позволит снизить долговую нагрузку. После сделки чистый долг составит 42,5 млрд руб., а коэффициент "Чистый долг"/EBITDA — 3,9х, вместо нынешних 13,2х. Тем не менее это всё равно достаточно высокая долговая нагрузка при текущих уровнях процентных ставок. Кроме того, на операционном уровне компания продолжает испытывать проблемы с маржинальностью, которая составляет всего 12%, против 30% ранее.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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