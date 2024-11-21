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"Всегда рядом": Песков не исключил новую поездку Путина в Донбасс - 21.11.2024, ПРАЙМ
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"Всегда рядом": Песков не исключил новую поездку Путина в Донбасс
"Всегда рядом": Песков не исключил новую поездку Путина в Донбасс - 21.11.2024, ПРАЙМ
"Всегда рядом": Песков не исключил новую поездку Путина в Донбасс
Российский президент Владимир Путин всегда находится рядом с нуждающимися в его помощи, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T10:33+0300
2024-11-21T10:33+0300
владимир путин
дмитрий песков
донбасс
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин всегда находится рядом с нуждающимися в его помощи, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Конечно, не исключаю, что такие посещения будут еще... Наш президент всегда рядом с людьми, рядом с теми, кто нуждается в его заботе и помощи", - прокомментировал он возможность визита Путина в Донбасс.В марте прошлого года президент России совершил полномасштабную рабочую поездку в Мариуполь. Так, он посетил несколько районов города на автомобиле, а также ряд мест, которые изначально не входили в программу визита, среди них - филармония, а также встреча для общения с гражданами.В апреле того же года Путин отправился в штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении, а также посетил штаб Национальной гвардии "Восток" в ЛНР.
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владимир путин, дмитрий песков, донбасс
Владимир Путин, Дмитрий Песков, ДОНБАСС
10:33 21.11.2024
 
"Всегда рядом": Песков не исключил новую поездку Путина в Донбасс

Песков: президент всегда рядом с людьми, рядом с теми, кто нуждается в его заботе и помощи

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВЭФ-2024. Пленарное заседание
ВЭФ-2024. Пленарное заседание - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин всегда находится рядом с нуждающимися в его помощи, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Конечно, не исключаю, что такие посещения будут еще... Наш президент всегда рядом с людьми, рядом с теми, кто нуждается в его заботе и помощи", - прокомментировал он возможность визита Путина в Донбасс.
В марте прошлого года президент России совершил полномасштабную рабочую поездку в Мариуполь. Так, он посетил несколько районов города на автомобиле, а также ряд мест, которые изначально не входили в программу визита, среди них - филармония, а также встреча для общения с гражданами.
В апреле того же года Путин отправился в штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении, а также посетил штаб Национальной гвардии "Восток" в ЛНР.
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Владимир ПутинДмитрий ПесковДОНБАСС
 
 
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