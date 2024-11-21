https://1prime.ru/20241121/donbass-852982181.html
"Всегда рядом": Песков не исключил новую поездку Путина в Донбасс
"Всегда рядом": Песков не исключил новую поездку Путина в Донбасс - 21.11.2024, ПРАЙМ
"Всегда рядом": Песков не исключил новую поездку Путина в Донбасс
Российский президент Владимир Путин всегда находится рядом с нуждающимися в его помощи, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T10:33+0300
2024-11-21T10:33+0300
2024-11-21T10:33+0300
владимир путин
дмитрий песков
донбасс
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/05/851352568_0:155:2961:1821_1920x0_80_0_0_9334c77fd499d6d8ad137b23706e4611.jpg
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин всегда находится рядом с нуждающимися в его помощи, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков."Конечно, не исключаю, что такие посещения будут еще... Наш президент всегда рядом с людьми, рядом с теми, кто нуждается в его заботе и помощи", - прокомментировал он возможность визита Путина в Донбасс.В марте прошлого года президент России совершил полномасштабную рабочую поездку в Мариуполь. Так, он посетил несколько районов города на автомобиле, а также ряд мест, которые изначально не входили в программу визита, среди них - филармония, а также встреча для общения с гражданами.В апреле того же года Путин отправился в штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении, а также посетил штаб Национальной гвардии "Восток" в ЛНР.
https://1prime.ru/20241121/kabel-852981641.html
донбасс
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/05/851352568_163:0:2798:1976_1920x0_80_0_0_3d5e6639f148eba65df67faf2407b90a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, дмитрий песков, донбасс
Владимир Путин, Дмитрий Песков, ДОНБАСС
"Всегда рядом": Песков не исключил новую поездку Путина в Донбасс
Песков: президент всегда рядом с людьми, рядом с теми, кто нуждается в его заботе и помощи
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин всегда находится рядом с нуждающимися в его помощи, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Конечно, не исключаю, что такие посещения будут еще... Наш президент всегда рядом с людьми, рядом с теми, кто нуждается в его заботе и помощи", - прокомментировал он возможность визита Путина в Донбасс.
В марте прошлого года президент России совершил полномасштабную рабочую поездку в Мариуполь. Так, он посетил несколько районов города на автомобиле, а также ряд мест, которые изначально не входили в программу визита, среди них - филармония, а также встреча для общения с гражданами.
В апреле того же года Путин отправился в штаб группировки войск "Днепр" на херсонском направлении, а также посетил штаб Национальной гвардии "Восток" в ЛНР.
Европа и США поспорили о роли России в обрыве кабелей, пишут СМИ