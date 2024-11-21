https://1prime.ru/20241121/fns-852986797.html

Егоров рассказал Путину о фундаментальных изменениях в розничной торговле

Егоров рассказал Путину о фундаментальных изменениях в розничной торговле - 21.11.2024, ПРАЙМ

Егоров рассказал Путину о фундаментальных изменениях в розничной торговле

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров рассказал президенту России Владимиру Путину о фундаментальных изменениях, которые происходят в розничной | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T12:55+0300

2024-11-21T12:55+0300

2024-11-21T12:55+0300

экономика

россия

фнс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0b/15/852986646_0:179:3007:1870_1920x0_80_0_0_7933e2b43925fe2f438320dd36160cad.jpg

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров рассказал президенту России Владимиру Путину о фундаментальных изменениях, которые происходят в розничной торговле. "У нас очень серьезно меняется розница, у нас очень много появляется онлайн-торговли", - сказал Егоров на встрече с президентом РФ. По словам главы ФНС, когда в России в 2019 году проводилась кассовая реформа, на онлайн-игроков приходилось всего 6% выручки розничной торговли, а сейчас – уже 42%. "На наших глазах меняется рынок. Мне кажется очень важным, что на этих так называемых маркетплейсах больше 60% - это малый бизнес. То есть они по сути стали такой инфраструктурой по доступу к спросу для малого бизнеса", – добавил он. "Рынок открылся для них", - уточнил Путин. "Там можно говорить о том, как организована система, там нужно смотреть и настраивать, но то, что это взрывной рост – это абсолютно точно", – подтвердил Егоров. Глава ФНС отметил и значительный рост розничной торговли в текущем году. "У нас очень неплохо ведет себя подоходный налог – НДФЛ, это строится, как мы все понимаем, из доходов граждан. У нас там рост на 22%. И при этом у нас налог на добавленную стоимость - также 22%, и рост розницы - также 22%. Так совпало. Они все касаются одного и того же: доходы - это потребление, а налог на добавленную стоимость – это налог на потребление", - сказал Егоров.

https://1prime.ru/20241121/fns-852985014.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, фнс