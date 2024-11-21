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Егоров рассказал Путину о фундаментальных изменениях в розничной торговле - 21.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Егоров рассказал Путину о фундаментальных изменениях в розничной торговле
Егоров рассказал Путину о фундаментальных изменениях в розничной торговле - 21.11.2024, ПРАЙМ
Егоров рассказал Путину о фундаментальных изменениях в розничной торговле
Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров рассказал президенту России Владимиру Путину о фундаментальных изменениях, которые происходят в розничной | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T12:55+0300
2024-11-21T12:55+0300
экономика
россия
фнс
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров рассказал президенту России Владимиру Путину о фундаментальных изменениях, которые происходят в розничной торговле. "У нас очень серьезно меняется розница, у нас очень много появляется онлайн-торговли", - сказал Егоров на встрече с президентом РФ. По словам главы ФНС, когда в России в 2019 году проводилась кассовая реформа, на онлайн-игроков приходилось всего 6% выручки розничной торговли, а сейчас – уже 42%. "На наших глазах меняется рынок. Мне кажется очень важным, что на этих так называемых маркетплейсах больше 60% - это малый бизнес. То есть они по сути стали такой инфраструктурой по доступу к спросу для малого бизнеса", – добавил он. "Рынок открылся для них", - уточнил Путин. "Там можно говорить о том, как организована система, там нужно смотреть и настраивать, но то, что это взрывной рост – это абсолютно точно", – подтвердил Егоров. Глава ФНС отметил и значительный рост розничной торговли в текущем году. "У нас очень неплохо ведет себя подоходный налог – НДФЛ, это строится, как мы все понимаем, из доходов граждан. У нас там рост на 22%. И при этом у нас налог на добавленную стоимость - также 22%, и рост розницы - также 22%. Так совпало. Они все касаются одного и того же: доходы - это потребление, а налог на добавленную стоимость – это налог на потребление", - сказал Егоров.
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россия, фнс
Экономика, РОССИЯ, ФНС
12:55 21.11.2024
 
Егоров рассказал Путину о фундаментальных изменениях в розничной торговле

Егоров: серьезно меняется розница, появляется много онлайн-торговли

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин встретился с руководителем ФНС Даниилом Егоровым
Президент Владимир Путин встретился с руководителем ФНС Даниилом Егоровым
© POOL
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров рассказал президенту России Владимиру Путину о фундаментальных изменениях, которые происходят в розничной торговле.
"У нас очень серьезно меняется розница, у нас очень много появляется онлайн-торговли", - сказал Егоров на встрече с президентом РФ. По словам главы ФНС, когда в России в 2019 году проводилась кассовая реформа, на онлайн-игроков приходилось всего 6% выручки розничной торговли, а сейчас – уже 42%.
"На наших глазах меняется рынок. Мне кажется очень важным, что на этих так называемых маркетплейсах больше 60% - это малый бизнес. То есть они по сути стали такой инфраструктурой по доступу к спросу для малого бизнеса", – добавил он.
"Рынок открылся для них", - уточнил Путин.
"Там можно говорить о том, как организована система, там нужно смотреть и настраивать, но то, что это взрывной рост – это абсолютно точно", – подтвердил Егоров.
Глава ФНС отметил и значительный рост розничной торговли в текущем году. "У нас очень неплохо ведет себя подоходный налог – НДФЛ, это строится, как мы все понимаем, из доходов граждан. У нас там рост на 22%. И при этом у нас налог на добавленную стоимость - также 22%, и рост розницы - также 22%. Так совпало. Они все касаются одного и того же: доходы - это потребление, а налог на добавленную стоимость – это налог на потребление", - сказал Егоров.
Инспекция Федеральной налоговой службы РФ - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
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