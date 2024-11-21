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Биржевые цены на газ в Европе превысили 520 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе превысили 520 долларов за тысячу кубометров - 21.11.2024, ПРАЙМ

Биржевые цены на газ в Европе превысили 520 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе на торгах в четверг превысили 520 долларов за тысячу кубометров, впервые с 27 ноября прошлого года, следует из данных лондонской... | 21.11.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе на торгах в четверг превысили 520 долларов за тысячу кубометров, впервые с 27 ноября прошлого года, следует из данных лондонской биржи ICE.Декабрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 10.00 мск у отметки в 514 долларов (+0,7%) за тысячу кубометров. А в 11.09 мск их стоимость составила 521,1 доллара (+2,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 510,6 доллара за тысячу кубометров.Средняя биржевая стоимость газа в Европе в прошлом году составила около 460 долларов за тысячу кубометров. В первом полугодии текущего года цены были в основном стабильны, в первом квартале составляли в среднем около 310 долларов, во втором – почти 355 долларов, что соответствует уровню мая-июня 2021 года. Средние котировки в третьем квартале выросли до 405 долларов.При этом в конце февраля этого года биржевая стоимость газа впервые почти за три года кратковременно опускалась ниже 250 долларов, а 14 ноября поднималась выше 500 долларов за тысячу кубометров, впервые с 28 ноября 2023 года.

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