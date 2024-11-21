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Госдума ввела обязательную классификацию объектов туристической индустрии

Госдума ввела обязательную классификацию объектов туристической индустрии - 21.11.2024, ПРАЙМ

Госдума ввела обязательную классификацию объектов туристической индустрии

Госдума на пленарном заседании приняла закон, которым предлагается усовершенствовать механизм регулирования деятельности средств размещения, горнолыжных трасс и | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T14:42+0300

2024-11-21T14:42+0300

2024-11-21T14:42+0300

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла закон, которым предлагается усовершенствовать механизм регулирования деятельности средств размещения, горнолыжных трасс и пляжей, а также организаций, осуществляющих классификацию указанных объектов туриндустрии. Закон подготовлен в целях совершенствования механизмов регулирования деятельности средств размещения, горнолыжных трасс и пляжей, а также организаций, осуществляющих классификацию указанных объектов туристской индустрии, и в целях совершенствования государственного контроля в сфере туристской деятельности. Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина рассказала журналистам, что согласно закону предусматривается классификация не только гостиниц, но и всех объектов размещения, где оказываются туристские услуги, например, модульных гостиниц и глэмпингов, которые сегодня остаются вне поля зрения государства как с точки зрения объекта налогообложения, так и качества предоставляемых ими услуг. "Законопроект содержит несколько основных блока вопросов. Во-первых, все средства размещения, за исключением обозначенных в законопроекте, должны будут включиться в реестр. Во-вторых, меняется подход к процедуре классификации, она будет осуществляться в два этапа: первый - самооценка и самостоятельное внесение средством размещения сведений о себе в реестр и второй - оценка аккредитованным органом по классификации, если средство размещения желает получить "звезды". В-третьих, мы меняем требования к организациям, которые присваивают "звезды" гостиницам, вводим персональную ответственность каждого эксперта и усиливаем контроль за организациями со стороны Росаккредитации", - отметила она. Кроме того, законом вводится региональный контроль в сфере туристской индустрии, в предмет которого будут включены требования к средствам размещения, инструкторам-проводникам и гидам, регионы смогут выдавать предписания владельцам средств размещения и привлекать их к ответственности. Парламентарий добавила, что закон позволит более комплексно подойти к решению проблем, связанных с защитой прав потребителей на получение ими более качественных услуг в объектах размещения, а также повысить прозрачность и создать равные конкурентные условия для всех участников рынка туристской индустрии.

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россия, госдума, туризм, бизнес, закон