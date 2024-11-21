Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Госдума ввела обязательную классификацию объектов туристической индустрии - 21.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241121/gosduma-852991121.html
Госдума ввела обязательную классификацию объектов туристической индустрии
Госдума ввела обязательную классификацию объектов туристической индустрии - 21.11.2024, ПРАЙМ
Госдума ввела обязательную классификацию объектов туристической индустрии
Госдума на пленарном заседании приняла закон, которым предлагается усовершенствовать механизм регулирования деятельности средств размещения, горнолыжных трасс и | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T14:42+0300
2024-11-21T14:42+0300
экономика
россия
госдума
туризм
бизнес
закон
https://cdnn.1prime.ru/img/75771/17/757711752_0:167:2963:1834_1920x0_80_0_0_49bdbefff2d392eec60e33376d44df9e.jpg
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла закон, которым предлагается усовершенствовать механизм регулирования деятельности средств размещения, горнолыжных трасс и пляжей, а также организаций, осуществляющих классификацию указанных объектов туриндустрии. Закон подготовлен в целях совершенствования механизмов регулирования деятельности средств размещения, горнолыжных трасс и пляжей, а также организаций, осуществляющих классификацию указанных объектов туристской индустрии, и в целях совершенствования государственного контроля в сфере туристской деятельности. Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина рассказала журналистам, что согласно закону предусматривается классификация не только гостиниц, но и всех объектов размещения, где оказываются туристские услуги, например, модульных гостиниц и глэмпингов, которые сегодня остаются вне поля зрения государства как с точки зрения объекта налогообложения, так и качества предоставляемых ими услуг. "Законопроект содержит несколько основных блока вопросов. Во-первых, все средства размещения, за исключением обозначенных в законопроекте, должны будут включиться в реестр. Во-вторых, меняется подход к процедуре классификации, она будет осуществляться в два этапа: первый - самооценка и самостоятельное внесение средством размещения сведений о себе в реестр и второй - оценка аккредитованным органом по классификации, если средство размещения желает получить "звезды". В-третьих, мы меняем требования к организациям, которые присваивают "звезды" гостиницам, вводим персональную ответственность каждого эксперта и усиливаем контроль за организациями со стороны Росаккредитации", - отметила она. Кроме того, законом вводится региональный контроль в сфере туристской индустрии, в предмет которого будут включены требования к средствам размещения, инструкторам-проводникам и гидам, регионы смогут выдавать предписания владельцам средств размещения и привлекать их к ответственности. Парламентарий добавила, что закон позволит более комплексно подойти к решению проблем, связанных с защитой прав потребителей на получение ими более качественных услуг в объектах размещения, а также повысить прозрачность и создать равные конкурентные условия для всех участников рынка туристской индустрии.
https://1prime.ru/20241118/dyumin-852892008.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75771/17/757711752_148:0:2815:2000_1920x0_80_0_0_b04dc0bbe4d0baea4c62d4dbd3bb93fc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, госдума, туризм, бизнес, закон
Экономика, РОССИЯ, Госдума, Туризм, Бизнес, закон
14:42 21.11.2024
 
Госдума ввела обязательную классификацию объектов туристической индустрии

Госдума приняла закон об обязательной классификации объектов туриндустрии

© РИА Новости . Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкГостиничный комплекс Radisson Blu в Сочи
Гостиничный комплекс Radisson Blu в Сочи - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла закон, которым предлагается усовершенствовать механизм регулирования деятельности средств размещения, горнолыжных трасс и пляжей, а также организаций, осуществляющих классификацию указанных объектов туриндустрии.
Закон подготовлен в целях совершенствования механизмов регулирования деятельности средств размещения, горнолыжных трасс и пляжей, а также организаций, осуществляющих классификацию указанных объектов туристской индустрии, и в целях совершенствования государственного контроля в сфере туристской деятельности.
Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Надежда Школкина рассказала журналистам, что согласно закону предусматривается классификация не только гостиниц, но и всех объектов размещения, где оказываются туристские услуги, например, модульных гостиниц и глэмпингов, которые сегодня остаются вне поля зрения государства как с точки зрения объекта налогообложения, так и качества предоставляемых ими услуг.
"Законопроект содержит несколько основных блока вопросов. Во-первых, все средства размещения, за исключением обозначенных в законопроекте, должны будут включиться в реестр. Во-вторых, меняется подход к процедуре классификации, она будет осуществляться в два этапа: первый - самооценка и самостоятельное внесение средством размещения сведений о себе в реестр и второй - оценка аккредитованным органом по классификации, если средство размещения желает получить "звезды". В-третьих, мы меняем требования к организациям, которые присваивают "звезды" гостиницам, вводим персональную ответственность каждого эксперта и усиливаем контроль за организациями со стороны Росаккредитации", - отметила она.
Кроме того, законом вводится региональный контроль в сфере туристской индустрии, в предмет которого будут включены требования к средствам размещения, инструкторам-проводникам и гидам, регионы смогут выдавать предписания владельцам средств размещения и привлекать их к ответственности.
Парламентарий добавила, что закон позволит более комплексно подойти к решению проблем, связанных с защитой прав потребителей на получение ими более качественных услуг в объектах размещения, а также повысить прозрачность и создать равные конкурентные условия для всех участников рынка туристской индустрии.
Алексей Дюмин - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2024
Дюмин оценил влияние туризма на развитие городов и субъектов РФ
18 ноября, 15:21
 
ЭкономикаРОССИЯГосдумаТуризмБизнесзакон
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала