https://1prime.ru/20241121/kabmin-852967522.html
Кабмин обсудит изменения в регулирование производства и оборота алкоголя
Кабмин обсудит изменения в регулирование производства и оборота алкоголя - 21.11.2024, ПРАЙМ
Кабмин обсудит изменения в регулирование производства и оборота алкоголя
Кабмин РФ обсудит изменения в регулирование производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T00:34+0300
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Кабмин РФ обсудит изменения в регулирование производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции, сообщает пресс-служба кабмина.
"О проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Уточняется, что законопроектом предлагается установить с 1 марта 2026 года обязательное требование по маркировке федеральными специальными марками импортной алкогольной продукции на территории Российской Федерации.
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Бизнес, Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, РФ
Кабмин обсудит изменения в регулирование производства и оборота алкоголя
Кабмин обсудит изменения в регулирование производства и оборота этилового спирта
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Кабмин РФ обсудит изменения в регулирование производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции, сообщает пресс-служба кабмина.
"О проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Уточняется, что законопроектом предлагается установить с 1 марта 2026 года обязательное требование по маркировке федеральными специальными марками импортной алкогольной продукции на территории Российской Федерации.