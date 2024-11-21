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Кабмин обсудит изменения в регулирование производства и оборота алкоголя

Кабмин обсудит изменения в регулирование производства и оборота алкоголя - 21.11.2024, ПРАЙМ

Кабмин обсудит изменения в регулирование производства и оборота алкоголя

Кабмин РФ обсудит изменения в регулирование производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T00:34+0300

2024-11-21T00:34+0300

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Кабмин РФ обсудит изменения в регулирование производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции, сообщает пресс-служба кабмина. "О проекте федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", - говорится в сообщении. Уточняется, что законопроектом предлагается установить с 1 марта 2026 года обязательное требование по маркировке федеральными специальными марками импортной алкогольной продукции на территории Российской Федерации.

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