https://1prime.ru/20241121/krym-852984593.html

"Навсегда": в Крыму прокомментировали возвращение в состав Украины

"Навсегда": в Крыму прокомментировали возвращение в состав Украины - 21.11.2024, ПРАЙМ

"Навсегда": в Крыму прокомментировали возвращение в состав Украины

Украина никогда не вернется к границам 1991 года, подчеркнул первый вице-спикер крымского парламента Сергей Цеков. | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T11:42+0300

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2024-11-21T11:42+0300

политика

крым

украина

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – ПРАЙМ. Украина никогда не вернется к границам 1991 года, подчеркнул первый вице-спикер крымского парламента Сергей Цеков.Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский признал в интервью телеканалу Fox News, что Киев не сможет вернуть Крым в состав Украины силовыми методами, поскольку не обладает достаточным количеством ресурсов. Однако, по словам Зеленского, он надеется на возвращение Республики "дипломатическим путем"."Ни военным, ни дипломатическим путем Крым никогда не будет снова под контролем Украины ... Крым и новые исторически российские регионы навсегда вернулись в состав Российской Федерации, и это очевидно многим, даже западным странам", - подчеркнул Цеков в интервью новостному агентству РИА Новости.Он также отметил, что главный дипломатический путь для разрешения территориальных споров - референдум. Именно желание граждан было учтено при входе Крыма, а также ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

https://1prime.ru/20241121/zakharova-852984350.html

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крым, украина, владимир зеленский