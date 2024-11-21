https://1prime.ru/20241121/minfin-852989605.html

Минфин оценил ресурсы России для поддержки алмазной отрасли

Минфин оценил ресурсы России для поддержки алмазной отрасли - 21.11.2024, ПРАЙМ

Минфин оценил ресурсы России для поддержки алмазной отрасли

Россия обладает достаточными ресурсами для поддержки алмазной отрасли, считает положительным опыт госзакупок алмазов на рынке, говорится в опубликованном на... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T14:09+0300

2024-11-21T14:09+0300

2024-11-21T14:09+0300

экономика

россия

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/76738/50/767385061_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_d225763c6ef5e2d5e831891d2e525a0a.jpg

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Россия обладает достаточными ресурсами для поддержки алмазной отрасли, считает положительным опыт госзакупок алмазов на рынке, говорится в опубликованном на сайте Минфина комментарии замминистра финансов Алексея Моисеева по итогам пленарного заседания КП 2024, которое состоялось на прошлой неделе. "Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации обладает достаточными ресурсами для обеспечения поддержки алмазной отрасли при необходимости, как это уже было ранее", – говорится в документе. В частности, Моисеев отмечает, что в федеральном бюджете России на 2025-2027 годы на приобретение Гохраном драгоценных металлов и драгоценных камней предусмотрено до 154,5 миллиарда рублей. "Мы отмечаем положительный опыт государственных закупок в 2008-2009 годы, что стало для нас отличной инвестицией при продаже алмазов в последующие годы на фоне дефицита предложения сырья. Это важный сигнал для отрасли в приверженности принципу price-over-volume и задача, которую Россия готова выполнить в наших общих интересах восстановления отрасли в 2025 году, обеспечения стабильных мировых цен на алмазы в условиях переизбытка предложения на текущем рынке", – говорится в комментарии. "Мы должны продемонстрировать рынку нашу уверенность в неизменной ценности алмазов в будущем, поддержать наметившийся тренд на восстановление мировой торговли", – подчеркивает замминистра.

https://1prime.ru/20241121/resheniya-852989318.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минфин