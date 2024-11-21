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Минфин оценил ресурсы России для поддержки алмазной отрасли - 21.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241121/minfin-852989605.html
Минфин оценил ресурсы России для поддержки алмазной отрасли
Минфин оценил ресурсы России для поддержки алмазной отрасли - 21.11.2024, ПРАЙМ
Минфин оценил ресурсы России для поддержки алмазной отрасли
Россия обладает достаточными ресурсами для поддержки алмазной отрасли, считает положительным опыт госзакупок алмазов на рынке, говорится в опубликованном на... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T14:09+0300
2024-11-21T14:09+0300
экономика
россия
минфин
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Россия обладает достаточными ресурсами для поддержки алмазной отрасли, считает положительным опыт госзакупок алмазов на рынке, говорится в опубликованном на сайте Минфина комментарии замминистра финансов Алексея Моисеева по итогам пленарного заседания КП 2024, которое состоялось на прошлой неделе. "Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации обладает достаточными ресурсами для обеспечения поддержки алмазной отрасли при необходимости, как это уже было ранее", – говорится в документе. В частности, Моисеев отмечает, что в федеральном бюджете России на 2025-2027 годы на приобретение Гохраном драгоценных металлов и драгоценных камней предусмотрено до 154,5 миллиарда рублей. "Мы отмечаем положительный опыт государственных закупок в 2008-2009 годы, что стало для нас отличной инвестицией при продаже алмазов в последующие годы на фоне дефицита предложения сырья. Это важный сигнал для отрасли в приверженности принципу price-over-volume и задача, которую Россия готова выполнить в наших общих интересах восстановления отрасли в 2025 году, обеспечения стабильных мировых цен на алмазы в условиях переизбытка предложения на текущем рынке", – говорится в комментарии. "Мы должны продемонстрировать рынку нашу уверенность в неизменной ценности алмазов в будущем, поддержать наметившийся тренд на восстановление мировой торговли", – подчеркивает замминистра.
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россия, минфин
Экономика, РОССИЯ, Минфин
14:09 21.11.2024
 
Минфин оценил ресурсы России для поддержки алмазной отрасли

Минфин: Россия обладает достаточными ресурсами для поддержки алмазной отрасли

© fotolia.com / Africa StudioАлмазы
Алмазы - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
© fotolia.com / Africa Studio
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Россия обладает достаточными ресурсами для поддержки алмазной отрасли, считает положительным опыт госзакупок алмазов на рынке, говорится в опубликованном на сайте Минфина комментарии замминистра финансов Алексея Моисеева по итогам пленарного заседания КП 2024, которое состоялось на прошлой неделе.
"Государственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации обладает достаточными ресурсами для обеспечения поддержки алмазной отрасли при необходимости, как это уже было ранее", – говорится в документе.
В частности, Моисеев отмечает, что в федеральном бюджете России на 2025-2027 годы на приобретение Гохраном драгоценных металлов и драгоценных камней предусмотрено до 154,5 миллиарда рублей.
"Мы отмечаем положительный опыт государственных закупок в 2008-2009 годы, что стало для нас отличной инвестицией при продаже алмазов в последующие годы на фоне дефицита предложения сырья. Это важный сигнал для отрасли в приверженности принципу price-over-volume и задача, которую Россия готова выполнить в наших общих интересах восстановления отрасли в 2025 году, обеспечения стабильных мировых цен на алмазы в условиях переизбытка предложения на текущем рынке", – говорится в комментарии.
"Мы должны продемонстрировать рынку нашу уверенность в неизменной ценности алмазов в будущем, поддержать наметившийся тренд на восстановление мировой торговли", – подчеркивает замминистра.
Алмазы - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
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ЭкономикаРОССИЯМинфин
 
 
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