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Счетная палата предупредила о рисках для госзакупок

Счетная палата предупредила о рисках для госзакупок - 21.11.2024, ПРАЙМ

Счетная палата предупредила о рисках для госзакупок

Высокий уровень ключевой ставки Банка России создает проблемы для государственных закупок и может привести к увеличению доли несостоявшихся контрактных... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T00:16+0300

2024-11-21T00:16+0300

2024-11-21T00:16+0300

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Высокий уровень ключевой ставки Банка России создает проблемы для государственных закупок и может привести к увеличению доли несостоявшихся контрактных процедур, говорится в материалах Счетной палаты РФ по итогам анализа возможных причин признания закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд несостоявшимися. "С учетом действующей жесткой денежно-кредитной политики, проводимой Банком России, в среднесрочной перспективе доступность отдельных банковских продуктов для потенциальных поставщиков будет затруднена, что в целом может привести к увеличению доли несостоявшихся закупок на ближайшую перспективу", - говорится в документах. Аудиторы Счетной палаты в своих материалах отмечают, что ключевая ставка оказывает непосредственное влияние на экономическую активность в стране. Они проанализировали связь ключевой ставки ЦБ и доли несостоявшихся закупок и обнаружили, что коэффициент корреляции между двумя анализируемыми показателями за период с 2021 года по август 2024 года составил 0,55, то есть "определяется заметной теснотой связи". "Более высокая ключевая ставка приводит к большей банковской комиссии за выдачу соответствующей гарантии, что еще больше увеличивает финансовую нагрузку на участников закупок, приводит к снижению активности потенциальных поставщиков и, как следствие, к повышению доли несостоявшихся закупок", - объясняет Счетная палата. Ведомство указало, что по итогам прошлого года порядка 60% закупок от общего объема опубликованных извещений были признаны несостоявшимися. Ключевая ставка Банка России почти год - до середины июля 2023 года - составляла 7,5%, затем регулятор начал ее повышать. Последнее повышение было в октябре, когда ЦБ на фоне ускорившейся инфляции, увеличения инфляционных ожиданий и быстрых темпов кредитования поднял ставку сразу на 2 процентных пункта - до рекордных 21% годовых. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что ключевая ставка остается действенным инструментом в борьбе с инфляцией, но достижение результатов теперь требует более сильных ее изменений.

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