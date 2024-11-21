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Ракета с кораблем "Прогресс МС-29" стартовала с Байконура
Ракета с кораблем "Прогресс МС-29" стартовала с Байконура - 21.11.2024, ПРАЙМ
Ракета с кораблем "Прогресс МС-29" стартовала с Байконура
Ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур с грузовым кораблем "Прогресс МС-29", трансляцию пуска ведет "Роскосмос". | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T15:32+0300
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2024-11-21T15:32+0300
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МОСКВА, 21 ноя – ПРАЙМ. Ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур с грузовым кораблем "Прогресс МС-29", трансляцию пуска ведет "Роскосмос". Ожидается, что корабль будет выведен на низкую околоземную орбиту и доставит груз на Международную космическую станцию. Стыковка запланирована на 17.36 по московскому времени 23 ноября.На борту "Прогресса" находится разнообразный груз, включая сухой груз для станции, топливо для дозаправки и другие необходимые материалы. Кроме того, корабль также несет оборудование и материалы для экспериментов, которые будут проведены на МКС.
https://1prime.ru/20240816/luna-850936989.html
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россия, роскосмос, запуск
РОССИЯ, РОСКОСМОС, запуск
Ракета с кораблем "Прогресс МС-29" стартовала с Байконура
Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-29" стартовала с Байконура
МОСКВА, 21 ноя – ПРАЙМ. Ракета "Союз-2.1а" стартовала с космодрома Байконур с грузовым кораблем "Прогресс МС-29", трансляцию пуска ведет "Роскосмос".
Ожидается, что корабль будет выведен на низкую околоземную орбиту и доставит груз на Международную космическую станцию. Стыковка запланирована на 17.36 по московскому времени 23 ноября.
На борту "Прогресса" находится разнообразный груз, включая сухой груз для станции, топливо для дозаправки и другие необходимые материалы. Кроме того, корабль также несет оборудование и материалы для экспериментов, которые будут проведены на МКС.
В "Роскосмосе" рассказали, когда начнется промышленное освоение Луны