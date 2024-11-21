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Российские силы ПВО сбили две ракеты Storm Shadow в зоне спецоперации
Российские силы ПВО сбили две ракеты Storm Shadow в зоне спецоперации - 21.11.2024, ПРАЙМ
Российские силы ПВО сбили две ракеты Storm Shadow в зоне спецоперации
Российские силы ПВО успешно сбили две ракеты Storm Shadow, шесть ракет HIMARS и 67 беспилотных летательных аппаратов, говорится в сообщении Министерства обороны | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T12:36+0300
2024-11-21T12:36+0300
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Российские силы ПВО успешно сбили две ракеты Storm Shadow, шесть ракет HIMARS и 67 беспилотных летательных аппаратов, говорится в сообщении Министерства обороны России."Средствами противовоздушной обороны сбиты две крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - отмечается в сводке оборонного ведомства.Кроме того, украинские силы потеряли более 385 военнослужащих, две БМП Bradley и бронетранспортер M113. Подразделения российской группировки войск "Центр" продвигаются вглубь обороны противника и успешно наносят удары по военной технике и живой силе. Конкретные районы, где были разгромлены противники, включают Гродовку, Сухой Яр, Даченское, Ульяновку, Димитров и Правдовку в Донецкой Народной Республике.
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россия, минобороны
Вооружения, РОССИЯ, Минобороны
Российские силы ПВО сбили две ракеты Storm Shadow в зоне спецоперации
МО РФ: ПВО сбила две ракеты Storm Shadow в зоне спецоперации
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Российские силы ПВО успешно сбили две ракеты Storm Shadow, шесть ракет HIMARS и 67 беспилотных летательных аппаратов, говорится в сообщении Министерства обороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты две крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 67 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - отмечается в сводке оборонного ведомства.
Кроме того, украинские силы потеряли более 385 военнослужащих, две БМП Bradley и бронетранспортер M113. Подразделения российской группировки войск "Центр" продвигаются вглубь обороны противника и успешно наносят удары по военной технике и живой силе. Конкретные районы, где были разгромлены противники, включают Гродовку, Сухой Яр, Даченское, Ульяновку, Димитров и Правдовку в Донецкой Народной Республике.
Над Курской областью сбили украинскую ракету