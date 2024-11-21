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Россия могла бы принять у себя до 100 тысяч северокорейских рабочих

Россия могла бы принять у себя до 100 тысяч северокорейских рабочих - 21.11.2024, ПРАЙМ

Россия могла бы принять у себя до 100 тысяч северокорейских рабочих

Сотрудничество в привлечении рабочей силы велось между Москвой и Пхеньяном давно, сегодня Россия могла бы принять у себя до 100 тысяч северокорейских рабочих,... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T02:16+0300

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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Сотрудничество в привлечении рабочей силы велось между Москвой и Пхеньяном давно, сегодня Россия могла бы принять у себя до 100 тысяч северокорейских рабочих, заявил РИА Новости профессор Института Китая и современной Азии РАН, заведующий Центром российской стратегии в Азии Института экономики РАН Георгий Толорая. "Сотрудничество в привлечении рабочей силы велось между Москвой и Пхеньяном давно. В конце 1960-х годов был заключен первый договор об использовании рабочей силы из КНДР на лесоразработках Дальнего Востока", - сказал он. "В тайге для северокорейских рабочих строились компактные поселки, где они трудились под наблюдением своих инструкторов. В 1990-е годы стало посвободнее, не только на Дальнем Востоке, но даже в Москве стали появляться северокорейские строительные бригады, которые высоко ценились", - добавил собеседник агентства. По его словам, они все делали качественно и по разумным ценам. "Вообще северокорейцы - отменные работники. Они дисциплинированны, не пьют и не хамят", - подчеркнул Толорая. "К сожалению, с тех пор как РФ присоединилась к санкциям ООН, запрещающим рабочим из КНДР зарабатывать за рубежом, практически все они к 2019 году покинули нашу страну. В Приморье до сих пор с большой ностальгией вспоминают о них", - заметил он. На вопрос, не стоит ли сегодня возвратиться к этой замечательной практике, Толорая ответил: "Это, уверен, было бы благом как для РФ, так и для Северной Кореи". "Думаю, сегодня мы могли бы принять у себя до 100 тысяч рабочих из КНДР, если бы не санкции ООН", - заключил он. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.

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россия, мировая экономика, москва, кндр, пхеньян, ран, оон