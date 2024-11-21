Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Где закончится обвал рынка акций - 21.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241121/rynok-852980668.html
Где закончится обвал рынка акций
Где закончится обвал рынка акций - 21.11.2024, ПРАЙМ
Где закончится обвал рынка акций
Индекс МосБиржи в моменте терял 2,5% и опускался под 2570 п. Волна распродаж идет с начала недели на фоне обострения геополитики, инициатив властей повысить... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T09:53+0300
2024-11-21T09:53+0300
экономика
мнения аналитиков
рынок
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/852980668.jpg?1732172035
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в моменте терял 2,5% и опускался под 2570 п. Волна распродаж идет с начала недели на фоне обострения геополитики, инициатив властей повысить налоги на нефтегазовую отрасль и сохраняющейся жесткости ЦБ по ставке. Вчера вечером вышли свежие метрики по инфляции, отразившие ускорение роста потребительских цен — рынок отреагировал очень нервно, поскольку еще больше возросла вероятность повышения ключевой ставки на декабрьском заседании регулятора.Технически обвал рынка может вскоре завершиться — есть перепроданность, а динамическая опора в бенчмарке приходит на 2550 п. Более того, волатильность взлетала на максимумы года, и обычно паника предвещает разворот и восстановление.Сильнее рынка — акции ИТ-компании Группы Позитив (+1,3%). Бумаги шли против рынка, но лишь вчера. А до этого там было сильное падение с максимумов лета почти на 40%. Сентимент в общем негативный на фоне одобрения доразмещения акций.Слабее рынка — бумаги производителя пиломатериалов Сегежи (-9,5%). Разлет цен внутри дня был за 20% после анонса параметров допэмиссии. Оценка необходимого капитала – в 101 млрд руб., оценка акций на SPO – в 1,8 руб. Потребность в средствах в 4 раза больше капитализации компании на бирже. Размытие не добавляет оптимизма, и мы не видим там потенциала роста, а вот падение до 1,3 руб. вполне просчитывается.Рубль обновил годовое дно. Доллар поднялся к 100,22, евро у 105,8, а юань переписал максимумы октября 2023 г. над 13,87. Инвалюты стали еще больше перегреты, а рубль в моменте выглядит чрезмерно дешево. По-прежнему ждем стабилизацию курса и коррекцию инвалют.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
Михаил Зельцер
https://cdnn.1prime.ru/img/84277/87/842778763_1000:0:5016:4016_100x100_80_0_0_ff9e4e164f87e8f11cd23d65e3d77f1a.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, рынок
Экономика, Мнения аналитиков, Рынок
09:53 21.11.2024
 

Где закончится обвал рынка акций

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
Все материалы
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в моменте терял 2,5% и опускался под 2570 п. Волна распродаж идет с начала недели на фоне обострения геополитики, инициатив властей повысить налоги на нефтегазовую отрасль и сохраняющейся жесткости ЦБ по ставке. Вчера вечером вышли свежие метрики по инфляции, отразившие ускорение роста потребительских цен — рынок отреагировал очень нервно, поскольку еще больше возросла вероятность повышения ключевой ставки на декабрьском заседании регулятора.
Технически обвал рынка может вскоре завершиться — есть перепроданность, а динамическая опора в бенчмарке приходит на 2550 п. Более того, волатильность взлетала на максимумы года, и обычно паника предвещает разворот и восстановление.
Сильнее рынка — акции ИТ-компании Группы Позитив (+1,3%). Бумаги шли против рынка, но лишь вчера. А до этого там было сильное падение с максимумов лета почти на 40%. Сентимент в общем негативный на фоне одобрения доразмещения акций.
Слабее рынка — бумаги производителя пиломатериалов Сегежи (-9,5%). Разлет цен внутри дня был за 20% после анонса параметров допэмиссии. Оценка необходимого капитала – в 101 млрд руб., оценка акций на SPO – в 1,8 руб. Потребность в средствах в 4 раза больше капитализации компании на бирже. Размытие не добавляет оптимизма, и мы не видим там потенциала роста, а вот падение до 1,3 руб. вполне просчитывается.
Рубль обновил годовое дно. Доллар поднялся к 100,22, евро у 105,8, а юань переписал максимумы октября 2023 г. над 13,87. Инвалюты стали еще больше перегреты, а рубль в моменте выглядит чрезмерно дешево. По-прежнему ждем стабилизацию курса и коррекцию инвалют.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
ЭкономикаМнения аналитиковРынок
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала