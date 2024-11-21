Где закончится обвал рынка акций

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в моменте терял 2,5% и опускался под 2570 п. Волна распродаж идет с начала недели на фоне обострения геополитики, инициатив властей повысить налоги на нефтегазовую отрасль и сохраняющейся жесткости ЦБ по ставке. Вчера вечером вышли свежие метрики по инфляции, отразившие ускорение роста потребительских цен — рынок отреагировал очень нервно, поскольку еще больше возросла вероятность повышения ключевой ставки на декабрьском заседании регулятора.Технически обвал рынка может вскоре завершиться — есть перепроданность, а динамическая опора в бенчмарке приходит на 2550 п. Более того, волатильность взлетала на максимумы года, и обычно паника предвещает разворот и восстановление.Сильнее рынка — акции ИТ-компании Группы Позитив (+1,3%). Бумаги шли против рынка, но лишь вчера. А до этого там было сильное падение с максимумов лета почти на 40%. Сентимент в общем негативный на фоне одобрения доразмещения акций.Слабее рынка — бумаги производителя пиломатериалов Сегежи (-9,5%). Разлет цен внутри дня был за 20% после анонса параметров допэмиссии. Оценка необходимого капитала – в 101 млрд руб., оценка акций на SPO – в 1,8 руб. Потребность в средствах в 4 раза больше капитализации компании на бирже. Размытие не добавляет оптимизма, и мы не видим там потенциала роста, а вот падение до 1,3 руб. вполне просчитывается.Рубль обновил годовое дно. Доллар поднялся к 100,22, евро у 105,8, а юань переписал максимумы октября 2023 г. над 13,87. Инвалюты стали еще больше перегреты, а рубль в моменте выглядит чрезмерно дешево. По-прежнему ждем стабилизацию курса и коррекцию инвалют.
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Индекс МосБиржи в моменте терял 2,5% и опускался под 2570 п. Волна распродаж идет с начала недели на фоне обострения геополитики, инициатив властей повысить налоги на нефтегазовую отрасль и сохраняющейся жесткости ЦБ по ставке. Вчера вечером вышли свежие метрики по инфляции, отразившие ускорение роста потребительских цен — рынок отреагировал очень нервно, поскольку еще больше возросла вероятность повышения ключевой ставки на декабрьском заседании регулятора.
Технически обвал рынка может вскоре завершиться — есть перепроданность, а динамическая опора в бенчмарке приходит на 2550 п. Более того, волатильность взлетала на максимумы года, и обычно паника предвещает разворот и восстановление.
Сильнее рынка — акции ИТ-компании Группы Позитив (+1,3%). Бумаги шли против рынка, но лишь вчера. А до этого там было сильное падение с максимумов лета почти на 40%. Сентимент в общем негативный на фоне одобрения доразмещения акций.
Слабее рынка — бумаги производителя пиломатериалов Сегежи (-9,5%). Разлет цен внутри дня был за 20% после анонса параметров допэмиссии. Оценка необходимого капитала – в 101 млрд руб., оценка акций на SPO – в 1,8 руб. Потребность в средствах в 4 раза больше капитализации компании на бирже. Размытие не добавляет оптимизма, и мы не видим там потенциала роста, а вот падение до 1,3 руб. вполне просчитывается.
Рубль обновил годовое дно. Доллар поднялся к 100,22, евро у 105,8, а юань переписал максимумы октября 2023 г. над 13,87. Инвалюты стали еще больше перегреты, а рубль в моменте выглядит чрезмерно дешево. По-прежнему ждем стабилизацию курса и коррекцию инвалют.
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