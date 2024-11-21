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России нужен свой широкофюзеляжный самолет, заявил Алиханов - 21.11.2024, ПРАЙМ
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России нужен свой широкофюзеляжный самолет, заявил Алиханов
России нужен свой широкофюзеляжный самолет, заявил Алиханов - 21.11.2024, ПРАЙМ
России нужен свой широкофюзеляжный самолет, заявил Алиханов
России нужен свой широкофюзеляжный самолет, чтобы летать за рубеж, сроки его создания - за пределами 2030 года, сказал министр промышленности и торговли Антон... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T12:24+0300
2024-11-21T12:44+0300
антон алиханов
самолет
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. России нужен свой широкофюзеляжный самолет, чтобы летать за рубеж, сроки его создания - за пределами 2030 года, сказал министр промышленности и торговли Антон Алиханов в интервью телеканалу "Россия 24"."Конечно, такой огромной стране, как Россия, необходим (широкофюзеляжный самолет - ред.). Первая задача - это среднемагистральные самолеты - это Суперджет и МС-21. Но, конечно, в перспективе, сейчас обсуждается, будут ли это новые доработанные МС, просто более удлиненные версии, или какие-то другие самолеты. Но для таких самолетов нужны будут новые двигатели с гораздо более серьезной тягой. Это как раз ПД-35", - сказал Алиханов.При этом, по его словам, при разработке самолетов необходимо ориентироваться не только на внутренний рынок."Еще раз повторю, экономики на широком фюзеляже исключительно на внутрироссийском рынке мы никогда не создадим, это объективная реальность, но нам нужен широкий фюзеляж, чтобы летать за рубеж. Хотелось бы, чтобы любые российские авиакомпании на широком фюзеляже летали на нашем, российском. Но и это не обеспечит нам экономики, нам все равно нужен международный рынок. Конечно, помимо гражданского исполнения нужно иметь в виду и потребности гособоронзаказа, транспортной авиации... Здесь унификация должна иметь место, чтобы мы экономили. Это за 2030 годом, так скажу, точнее не буду говорить", - отметил Алиханов.Он сообщил, что двигатель ПД-14 уже сертифицирован и в конце марта - начале апреля 2025 года начнутся полеты в полностью импортозамещенном облике самолета МС-21."Что касается ПД-35, - это перспективный двигатель, тяжелый, с большой тягой. Здесь целый ряд научных работ, которые в первую очередь связаны с материалами... Это длинная работа, мы ее несомненно будем продолжать, средства на это частично уже заложены в проекте бюджета. Мы идем поэтапно, будем создавать целую линейку двигателей одного семейства ПД-35", - сказал Алиханов.Он подчеркнул, что этот двигатель нужен и под перспективные транспортные самолеты, и под широкий фюзеляж.
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антон алиханов, самолет
Антон Алиханов, самолет
12:24 21.11.2024 (обновлено: 12:44 21.11.2024)
 
России нужен свой широкофюзеляжный самолет, заявил Алиханов

Алиханов: России нужен свой широкофюзеляжный самолет для полетов за рубеж

© РИА Новости . Георгий Зимарев | Перейти в медиабанкPegasus Airlines
Pegasus Airlines - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Георгий Зимарев
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МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. России нужен свой широкофюзеляжный самолет, чтобы летать за рубеж, сроки его создания - за пределами 2030 года, сказал министр промышленности и торговли Антон Алиханов в интервью телеканалу "Россия 24".
"Конечно, такой огромной стране, как Россия, необходим (широкофюзеляжный самолет - ред.). Первая задача - это среднемагистральные самолеты - это Суперджет и МС-21. Но, конечно, в перспективе, сейчас обсуждается, будут ли это новые доработанные МС, просто более удлиненные версии, или какие-то другие самолеты. Но для таких самолетов нужны будут новые двигатели с гораздо более серьезной тягой. Это как раз ПД-35", - сказал Алиханов.
При этом, по его словам, при разработке самолетов необходимо ориентироваться не только на внутренний рынок.
"Еще раз повторю, экономики на широком фюзеляже исключительно на внутрироссийском рынке мы никогда не создадим, это объективная реальность, но нам нужен широкий фюзеляж, чтобы летать за рубеж. Хотелось бы, чтобы любые российские авиакомпании на широком фюзеляже летали на нашем, российском. Но и это не обеспечит нам экономики, нам все равно нужен международный рынок. Конечно, помимо гражданского исполнения нужно иметь в виду и потребности гособоронзаказа, транспортной авиации... Здесь унификация должна иметь место, чтобы мы экономили. Это за 2030 годом, так скажу, точнее не буду говорить", - отметил Алиханов.
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
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12:15
Он сообщил, что двигатель ПД-14 уже сертифицирован и в конце марта - начале апреля 2025 года начнутся полеты в полностью импортозамещенном облике самолета МС-21.
"Что касается ПД-35, - это перспективный двигатель, тяжелый, с большой тягой. Здесь целый ряд научных работ, которые в первую очередь связаны с материалами... Это длинная работа, мы ее несомненно будем продолжать, средства на это частично уже заложены в проекте бюджета. Мы идем поэтапно, будем создавать целую линейку двигателей одного семейства ПД-35", - сказал Алиханов.
Он подчеркнул, что этот двигатель нужен и под перспективные транспортные самолеты, и под широкий фюзеляж.
 
Антон Алихановсамолет
 
 
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