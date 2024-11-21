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В Сербии выразили гордость за историческое братство с Россией
В Сербии выразили гордость за историческое братство с Россией - 21.11.2024, ПРАЙМ
В Сербии выразили гордость за историческое братство с Россией
Сербия гордится своим историческим и политическим братством с Россией, заявил в ходе 20-го заседания Межправительственного российско-сербского комитета по... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T13:43+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - ПРАЙМ. Сербия гордится своим историческим и политическим братством с Россией, заявил в ходе 20-го заседания Межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству Ненад Попович."Сербия гордится своим историческим и политическим братством с Россией. Сербия гордится политическими отношениями с Россией, которые сегодня благодаря нашим президентам Александру Вучичу и Владимиру Путину достигли самого высокого уровня. Хочу подчеркнуть наше отличное взаимное понимание на политическом и дипломатическом уровне", - отметил министр.По словам Поповича, Российская Федерация придерживается стратегии поддержки Республики Сербия во имя ее территориальной целостности и независимости, а также по вопросу Косово и Метохии. Сербия благодарна России за поддержку по резолюции о геноциде в Сребренице, принятой Генеральной Ассамблеей ООН. Россия и Белоруссия являются единственными странами в Европе, которые не поддержали эту резолюцию.
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россия, сербия
В Сербии выразили гордость за историческое братство с Россией
Попович: Сербия гордится историческим и политическим братством с Россией
С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 ноя - ПРАЙМ. Сербия гордится своим историческим и политическим братством с Россией, заявил в ходе 20-го заседания Межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству Ненад Попович.
"Сербия гордится своим историческим и политическим братством с Россией. Сербия гордится политическими отношениями с Россией, которые сегодня благодаря нашим президентам Александру Вучичу и Владимиру Путину достигли самого высокого уровня. Хочу подчеркнуть наше отличное взаимное понимание на политическом и дипломатическом уровне", - отметил министр.
По словам Поповича, Российская Федерация придерживается стратегии поддержки Республики Сербия во имя ее территориальной целостности и независимости, а также по вопросу Косово и Метохии. Сербия благодарна России за поддержку по резолюции о геноциде в Сребренице, принятой Генеральной Ассамблеей ООН. Россия и Белоруссия являются единственными странами в Европе, которые не поддержали эту резолюцию.
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