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В СФ отметили превышение спроса над предложением на рынке туризма в России

В СФ отметили превышение спроса над предложением на рынке туризма в России - 21.11.2024, ПРАЙМ

В СФ отметили превышение спроса над предложением на рынке туризма в России

Спрос в туристической сфере России превышает предложение в два раза, задача властей удовлетворить этот спрос как можно быстрее, заявил заместитель председателя... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T16:11+0300

2024-11-21T16:11+0300

2024-11-21T16:11+0300

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СОЧИ, 21 ноя - ПРАЙМ. Спрос в туристической сфере России превышает предложение в два раза, задача властей удовлетворить этот спрос как можно быстрее, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Ворона на саммите Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма. "Туризм - это сегодня один из драйверов экономики страны… Спрос у нас превышает предложение практически в два раза в стране, и задача властей удовлетворить этот спрос, как можно быстрее. Для нас принципиально важно динамичное развитие туристической сферы. Мы растём по количеству посещений страны, по количеству внутренних поездок - примерно 10 процентов в месяц рост. На конец года по прогнозу будет примерно 92-95 миллионов туристов по стране", - сказал Ворона. При этом, по его словам, исходя из этих показателей необходимо перенаправить инвестиционные потоки в турсферу и построить туристические зоны в тех регионах, где уже есть инфраструктура, "иначе краткосрочный спрос, который есть сегодня - не удовлетворить". Он добавил, что правительство выделяет серьезные средства на развитие турсферы. Так, в 2027 году уже предусмотрено больше 80 миллиардов рублей. Ворона отметил важность создания необходимых условий для инвесторов и "не мешать бизнесу делать его дело".

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россия, туризм, совфед