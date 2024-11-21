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В СФ отметили превышение спроса над предложением на рынке туризма в России - 21.11.2024, ПРАЙМ
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В СФ отметили превышение спроса над предложением на рынке туризма в России
В СФ отметили превышение спроса над предложением на рынке туризма в России - 21.11.2024, ПРАЙМ
В СФ отметили превышение спроса над предложением на рынке туризма в России
Спрос в туристической сфере России превышает предложение в два раза, задача властей удовлетворить этот спрос как можно быстрее, заявил заместитель председателя... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T16:11+0300
2024-11-21T16:11+0300
россия
туризм
совфед
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СОЧИ, 21 ноя - ПРАЙМ. Спрос в туристической сфере России превышает предложение в два раза, задача властей удовлетворить этот спрос как можно быстрее, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Ворона на саммите Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма. "Туризм - это сегодня один из драйверов экономики страны… Спрос у нас превышает предложение практически в два раза в стране, и задача властей удовлетворить этот спрос, как можно быстрее. Для нас принципиально важно динамичное развитие туристической сферы. Мы растём по количеству посещений страны, по количеству внутренних поездок - примерно 10 процентов в месяц рост. На конец года по прогнозу будет примерно 92-95 миллионов туристов по стране", - сказал Ворона. При этом, по его словам, исходя из этих показателей необходимо перенаправить инвестиционные потоки в турсферу и построить туристические зоны в тех регионах, где уже есть инфраструктура, "иначе краткосрочный спрос, который есть сегодня - не удовлетворить". Он добавил, что правительство выделяет серьезные средства на развитие турсферы. Так, в 2027 году уже предусмотрено больше 80 миллиардов рублей. Ворона отметил важность создания необходимых условий для инвесторов и "не мешать бизнесу делать его дело".
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россия, туризм, совфед
РОССИЯ, Туризм, Совфед
16:11 21.11.2024
 
В СФ отметили превышение спроса над предложением на рынке туризма в России

Сенатор Ворона: на российском рынке туризма спрос превышает предложение в 2 раза

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкДень народного единства в Москве
День народного единства в Москве - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СОЧИ, 21 ноя - ПРАЙМ. Спрос в туристической сфере России превышает предложение в два раза, задача властей удовлетворить этот спрос как можно быстрее, заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Дмитрий Ворона на саммите Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма.
"Туризм - это сегодня один из драйверов экономики страны… Спрос у нас превышает предложение практически в два раза в стране, и задача властей удовлетворить этот спрос, как можно быстрее. Для нас принципиально важно динамичное развитие туристической сферы. Мы растём по количеству посещений страны, по количеству внутренних поездок - примерно 10 процентов в месяц рост. На конец года по прогнозу будет примерно 92-95 миллионов туристов по стране", - сказал Ворона.
При этом, по его словам, исходя из этих показателей необходимо перенаправить инвестиционные потоки в турсферу и построить туристические зоны в тех регионах, где уже есть инфраструктура, "иначе краткосрочный спрос, который есть сегодня - не удовлетворить".
Он добавил, что правительство выделяет серьезные средства на развитие турсферы. Так, в 2027 году уже предусмотрено больше 80 миллиардов рублей.
Ворона отметил важность создания необходимых условий для инвесторов и "не мешать бизнесу делать его дело".
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