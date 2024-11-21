Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова назвала "план стойкости" Зеленского набором фантазий - 21.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20241121/zelenskiy-852981458.html
Захарова назвала "план стойкости" Зеленского набором фантазий
Захарова назвала "план стойкости" Зеленского набором фантазий - 21.11.2024, ПРАЙМ
Захарова назвала "план стойкости" Зеленского набором фантазий
Новый "план стойкости" главы киевского режима Владимира Зеленского является очередным набором болезненных фантазий для сохранения своей власти. Такое мнение... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T10:09+0300
2024-11-21T10:09+0300
политика
россия
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849510917_0:368:2986:2048_1920x0_80_0_0_e0c28015c4a508dd4c417ff63f5caba3.jpg
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Новый "план стойкости" главы киевского режима Владимира Зеленского является очередным набором болезненных фантазий для сохранения своей власти. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.В рамках брифинга Захарова отметила, что на фоне ухудшения положения ВСУ на фронте Зеленский выступил в Верховной Раде с новым проектом, состоящим из десяти пунктов и нескольких приложений."Мало кто понимает, о чем идет речь, но все понимают одно, что это очередной набор болезненных фантазий с целью обеспечить самосохранение во власти утратившего легитимность Зеленского", - подчеркнула дипломат.Ранее украинский лидер предлагал несколько "эффективных" планов, включая "план победы", который предусматривал приглашение Украины в НАТО и удары по российской территории дальнобойным оружием.
https://1prime.ru/20241116/ukraina-852863310.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849510917_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_da08543165a5e70a73952c6bc0d96540.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, владимир зеленский
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
10:09 21.11.2024
 
Захарова назвала "план стойкости" Зеленского набором фантазий

МИД назвал план стойкости Зеленского набором фантазий для сохранения власти

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПетербургский международный юридический форум-2024
Петербургский международный юридический форум-2024 - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Новый "план стойкости" главы киевского режима Владимира Зеленского является очередным набором болезненных фантазий для сохранения своей власти. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В рамках брифинга Захарова отметила, что на фоне ухудшения положения ВСУ на фронте Зеленский выступил в Верховной Раде с новым проектом, состоящим из десяти пунктов и нескольких приложений.
"Мало кто понимает, о чем идет речь, но все понимают одно, что это очередной набор болезненных фантазий с целью обеспечить самосохранение во власти утратившего легитимность Зеленского", - подчеркнула дипломат.
Ранее украинский лидер предлагал несколько "эффективных" планов, включая "план победы", который предусматривал приглашение Украины в НАТО и удары по российской территории дальнобойным оружием.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.11.2024
В Крыму предложили Украине альтернативу очередному "плану" Зеленского
16 ноября, 10:17
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала