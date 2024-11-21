https://1prime.ru/20241121/zelenskiy-852981458.html

Захарова назвала "план стойкости" Зеленского набором фантазий

Захарова назвала "план стойкости" Зеленского набором фантазий - 21.11.2024, ПРАЙМ

Захарова назвала "план стойкости" Зеленского набором фантазий

Новый "план стойкости" главы киевского режима Владимира Зеленского является очередным набором болезненных фантазий для сохранения своей власти. Такое мнение... | 21.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-21T10:09+0300

2024-11-21T10:09+0300

2024-11-21T10:09+0300

политика

россия

украина

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849510917_0:368:2986:2048_1920x0_80_0_0_e0c28015c4a508dd4c417ff63f5caba3.jpg

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Новый "план стойкости" главы киевского режима Владимира Зеленского является очередным набором болезненных фантазий для сохранения своей власти. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.В рамках брифинга Захарова отметила, что на фоне ухудшения положения ВСУ на фронте Зеленский выступил в Верховной Раде с новым проектом, состоящим из десяти пунктов и нескольких приложений."Мало кто понимает, о чем идет речь, но все понимают одно, что это очередной набор болезненных фантазий с целью обеспечить самосохранение во власти утратившего легитимность Зеленского", - подчеркнула дипломат.Ранее украинский лидер предлагал несколько "эффективных" планов, включая "план победы", который предусматривал приглашение Украины в НАТО и удары по российской территории дальнобойным оружием.

https://1prime.ru/20241116/ukraina-852863310.html

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, владимир зеленский