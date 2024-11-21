https://1prime.ru/20241121/zelenskiy-852981458.html
Захарова назвала "план стойкости" Зеленского набором фантазий
Захарова назвала "план стойкости" Зеленского набором фантазий - 21.11.2024, ПРАЙМ
Захарова назвала "план стойкости" Зеленского набором фантазий
Новый "план стойкости" главы киевского режима Владимира Зеленского является очередным набором болезненных фантазий для сохранения своей власти. Такое мнение... | 21.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-21T10:09+0300
2024-11-21T10:09+0300
2024-11-21T10:09+0300
политика
россия
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849510917_0:368:2986:2048_1920x0_80_0_0_e0c28015c4a508dd4c417ff63f5caba3.jpg
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Новый "план стойкости" главы киевского режима Владимира Зеленского является очередным набором болезненных фантазий для сохранения своей власти. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.В рамках брифинга Захарова отметила, что на фоне ухудшения положения ВСУ на фронте Зеленский выступил в Верховной Раде с новым проектом, состоящим из десяти пунктов и нескольких приложений."Мало кто понимает, о чем идет речь, но все понимают одно, что это очередной набор болезненных фантазий с целью обеспечить самосохранение во власти утратившего легитимность Зеленского", - подчеркнула дипломат.Ранее украинский лидер предлагал несколько "эффективных" планов, включая "план победы", который предусматривал приглашение Украины в НАТО и удары по российской территории дальнобойным оружием.
https://1prime.ru/20241116/ukraina-852863310.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/1a/849510917_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_da08543165a5e70a73952c6bc0d96540.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, владимир зеленский
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
Захарова назвала "план стойкости" Зеленского набором фантазий
МИД назвал план стойкости Зеленского набором фантазий для сохранения власти
МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Новый "план стойкости" главы киевского режима Владимира Зеленского является очередным набором болезненных фантазий для сохранения своей власти. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В рамках брифинга Захарова отметила, что на фоне ухудшения положения ВСУ на фронте Зеленский выступил в Верховной Раде с новым проектом, состоящим из десяти пунктов и нескольких приложений.
"Мало кто понимает, о чем идет речь, но все понимают одно, что это очередной набор болезненных фантазий с целью обеспечить самосохранение во власти утратившего легитимность Зеленского", - подчеркнула дипломат.
Ранее украинский лидер предлагал несколько "эффективных" планов, включая "план победы", который предусматривал приглашение Украины в НАТО и удары по российской территории дальнобойным оружием.
В Крыму предложили Украине альтернативу очередному "плану" Зеленского