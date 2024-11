https://1prime.ru/20241121/zoloto-852987048.html

Аналитики спрогнозировали снижение цен на золото

МОСКВА, 21 ноя - ПРАЙМ. Цена на золото в мире начнет снижаться после 2025 года, по итогам которого его средняя стоимость увеличится на 7,7%, следует из аналитического обзора консалтинговой компании Kept. Согласно прогнозу компании, по результатам текущего года средняя цена на драгоценный металл в мире составит примерно 2345,5 долларов за тройскую унцию, в следующем году ожидается рост на 7,7%, до 2527 долларов. И аналитики считают, что после 2025 года среднегодовая стоимость золота будет постепенно снижаться. Так, в 2026 году цена уменьшится на 1,3% к предшествующему году, в 2027 году - еще на 3,8%, до 2398 долларов, в 2028 году снизится на 2%, до 2,349 долларов, следует из материалов компании Kept. Отмечается, что сейчас одним из ключевых стимулов для роста цены на золото остается продолжающаяся эскалация напряжённости на Ближнем Востоке, из-за которой государства и физические лица в попытке сохранить свои активы и минимизировать инфляционные риски скупают золото. Помимо этого, подогревать спрос на золото определенное время будет снижение в июле текущего года Индией импортной пошлины на золото до 6% с 15%. "В силу текущих событий консенсус-прогноз цены на золото был пересмотрен в сторону повышения до 2,5 тысяч долларов за тройскую унцию в среднесрочной перспективе с дальнейшей тенденцией к коррекции цены вниз в случае стабилизации ситуации в мире. В то же время ряд экспертов предполагает, что если мировая политическая ситуация будет усугубляться, то велики шансы, что цена на золото может пойти и дальше вверх, перешагнув уровень в 3 тысячи долларов", - также говорится в обзоре. Кроме того, аналитики полагают, что в перспективе следующих трех лет будут дорожать некоторые драгоценные металлы платиновой группы. Так, среднегодовая стоимость платины к 2028 году может вырасти на 27,6%, до 1250 долларов с ожидаемых 980 долларов по итогам текущего года. В 2025 году цена на платину вырастет на 17,3%, до 1150 долларов. Средняя цена на палладий в следующем году составит 1050 долларов, что на 7,1% выше текущих показателей по итогам года. Ожидается, что стоимость палладия в 2028 году достигнет 1075 долларов. Также по данным Kept стоимость серебра в период 2025-2028 годов будет оставаться примерно на уровне 30-31 доллара за унцию. При этом в ближайшие годы, даже несмотря на ожидаемый прирост добычи на полиметаллических и цинково-оловянных рудниках, где серебро зачастую идет сопутствующим сырьем, ожидается, что спрос на металл будет опережать предложение и, соответственно, сохранится дефицит, добавляют в обзоре.

