https://1prime.ru/20241122/berbok-853027664.html
Глава МИД ФРГ назвала Россию частью европейской семьи
Глава МИД ФРГ назвала Россию частью европейской семьи - 22.11.2024, ПРАЙМ
Глава МИД ФРГ назвала Россию частью европейской семьи
Россия является частью европейской семьи, но при этом подрывает мир в Европе, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в рамках конференции по... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T16:38+0300
2024-11-22T16:38+0300
2024-11-22T16:38+0300
политика
германия
россия
анналена бербок
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/90/841319063_0:0:2047:1151_1920x0_80_0_0_a03375685925e7ec3b3885e8dcba2493.jpg
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Россия является частью европейской семьи, но при этом подрывает мир в Европе, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в рамках конференции по климату в Баку."Мы столкнулись с ситуацией, при которой вот уже тысячу дней на нашем европейском континенте Россия - которая тоже является частью нашей европейской семьи - атакует наш европейский мирный порядок", - заметила глава МИД ФРГ в рамках пресс-конференции на полях 29-я сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку.Бербок также обвинила Россию в гибридной войне против других европейских стран, включая кибератаки и отправку посылок со взрывчаткой.Запад все чаще выражает опасения относительно возможности прямого вооруженного конфликта с Россией, но Кремль заявляет, что Москва не представляет угрозы и не угрожает никому, но будет реагировать на действия, которые могут быть опасными для ее интересов.
https://1prime.ru/20241118/berbok-852890413.html
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/90/841319063_167:0:1987:1365_1920x0_80_0_0_5535b873a5c8ecf268c4bd5241be1cf5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, россия, анналена бербок
Политика, ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, Анналена Бербок
Глава МИД ФРГ назвала Россию частью европейской семьи
Бербок назвала Россию частью европейской семьи, но обвинила в подрыве мира
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Россия является частью европейской семьи, но при этом подрывает мир в Европе, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в рамках конференции по климату в Баку.
"Мы столкнулись с ситуацией, при которой вот уже тысячу дней на нашем европейском континенте Россия - которая тоже является частью нашей европейской семьи - атакует наш европейский мирный порядок", - заметила глава МИД ФРГ в рамках пресс-конференции на полях 29-я сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку.
Бербок также обвинила Россию в гибридной войне против других европейских стран, включая кибератаки и отправку посылок со взрывчаткой.
Запад все чаще выражает опасения относительно возможности прямого вооруженного конфликта с Россией, но Кремль заявляет, что Москва не представляет угрозы и не угрожает никому, но будет реагировать на действия, которые могут быть опасными для ее интересов.
Бербок пригрозила санкциями Ирану и Китаю за сотрудничество с Россией