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Глава МИД ФРГ назвала Россию частью европейской семьи - 22.11.2024, ПРАЙМ
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Глава МИД ФРГ назвала Россию частью европейской семьи
Глава МИД ФРГ назвала Россию частью европейской семьи - 22.11.2024, ПРАЙМ
Глава МИД ФРГ назвала Россию частью европейской семьи
Россия является частью европейской семьи, но при этом подрывает мир в Европе, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в рамках конференции по... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T16:38+0300
2024-11-22T16:38+0300
политика
германия
россия
анналена бербок
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Россия является частью европейской семьи, но при этом подрывает мир в Европе, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в рамках конференции по климату в Баку."Мы столкнулись с ситуацией, при которой вот уже тысячу дней на нашем европейском континенте Россия - которая тоже является частью нашей европейской семьи - атакует наш европейский мирный порядок", - заметила глава МИД ФРГ в рамках пресс-конференции на полях 29-я сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку.Бербок также обвинила Россию в гибридной войне против других европейских стран, включая кибератаки и отправку посылок со взрывчаткой.Запад все чаще выражает опасения относительно возможности прямого вооруженного конфликта с Россией, но Кремль заявляет, что Москва не представляет угрозы и не угрожает никому, но будет реагировать на действия, которые могут быть опасными для ее интересов.
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германия, россия, анналена бербок
Политика, ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, Анналена Бербок
16:38 22.11.2024
 
Глава МИД ФРГ назвала Россию частью европейской семьи

Бербок назвала Россию частью европейской семьи, но обвинила в подрыве мира

© CC BY 2.0 / Foreign, Commonwealth & Development OfficeМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
© CC BY 2.0 / Foreign, Commonwealth & Development Office
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Россия является частью европейской семьи, но при этом подрывает мир в Европе, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в рамках конференции по климату в Баку.
"Мы столкнулись с ситуацией, при которой вот уже тысячу дней на нашем европейском континенте Россия - которая тоже является частью нашей европейской семьи - атакует наш европейский мирный порядок", - заметила глава МИД ФРГ в рамках пресс-конференции на полях 29-я сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку.
Бербок также обвинила Россию в гибридной войне против других европейских стран, включая кибератаки и отправку посылок со взрывчаткой.
Запад все чаще выражает опасения относительно возможности прямого вооруженного конфликта с Россией, но Кремль заявляет, что Москва не представляет угрозы и не угрожает никому, но будет реагировать на действия, которые могут быть опасными для ее интересов.
А. Бербок
Бербок пригрозила санкциями Ирану и Китаю за сотрудничество с Россией
18 ноября, 14:35
 
ПолитикаГЕРМАНИЯРОССИЯАнналена Бербок
 
 
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