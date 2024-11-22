https://1prime.ru/20241122/berbok-853027664.html

Глава МИД ФРГ назвала Россию частью европейской семьи

Глава МИД ФРГ назвала Россию частью европейской семьи - 22.11.2024, ПРАЙМ

Глава МИД ФРГ назвала Россию частью европейской семьи

Россия является частью европейской семьи, но при этом подрывает мир в Европе, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в рамках конференции по... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T16:38+0300

2024-11-22T16:38+0300

2024-11-22T16:38+0300

политика

германия

россия

анналена бербок

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Россия является частью европейской семьи, но при этом подрывает мир в Европе, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в рамках конференции по климату в Баку."Мы столкнулись с ситуацией, при которой вот уже тысячу дней на нашем европейском континенте Россия - которая тоже является частью нашей европейской семьи - атакует наш европейский мирный порядок", - заметила глава МИД ФРГ в рамках пресс-конференции на полях 29-я сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) в Баку.Бербок также обвинила Россию в гибридной войне против других европейских стран, включая кибератаки и отправку посылок со взрывчаткой.Запад все чаще выражает опасения относительно возможности прямого вооруженного конфликта с Россией, но Кремль заявляет, что Москва не представляет угрозы и не угрожает никому, но будет реагировать на действия, которые могут быть опасными для ее интересов.

https://1prime.ru/20241118/berbok-852890413.html

германия

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германия, россия, анналена бербок