https://1prime.ru/20241122/britaniya-853024626.html

Эксперты считают, что Британия не способна полностью себя защитить

Эксперты считают, что Британия не способна полностью себя защитить - 22.11.2024, ПРАЙМ

Эксперты считают, что Британия не способна полностью себя защитить

Британия может не суметь надлежащим образом обороняться в случае военного конфликта, так как только два из шести эсминцев класса 45, каждый из которых носит 48... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T15:22+0300

2024-11-22T15:22+0300

2024-11-22T15:22+0300

вооружения

великобритания

оборона

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Британия может не суметь надлежащим образом обороняться в случае военного конфликта, так как только два из шести эсминцев класса 45, каждый из которых носит 48 ракет, готовы к развертыванию. Об этом в материале для Daily Mail отметил британский эксперт по делам Европы Эдвард Лукас."Более того, (миноносцы - ред.) типа 45 обеспечивают лишь частичную защиту. Если во время атаки один из них окажется в устье Темзы, Лондон будет защищен, но остальная часть страны останется незащищенной", - сказано в публикации.Эксперт также предупредил, что Великобритания будет иметь серьезные проблемы при защите от межконтинентальных баллистических ракет.После запуска британской ракеты Storm Shadow со стороны Украины российский посол в Лондоне заявил, что Великобритания напрямую вовлечена в этот конфликт.

https://1prime.ru/20241122/oreshnik-853021736.html

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великобритания, оборона