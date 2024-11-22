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Эксперты считают, что Британия не способна полностью себя защитить - 22.11.2024, ПРАЙМ
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Эксперты считают, что Британия не способна полностью себя защитить
Эксперты считают, что Британия не способна полностью себя защитить - 22.11.2024, ПРАЙМ
Эксперты считают, что Британия не способна полностью себя защитить
Британия может не суметь надлежащим образом обороняться в случае военного конфликта, так как только два из шести эсминцев класса 45, каждый из которых носит 48... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T15:22+0300
2024-11-22T15:22+0300
вооружения
великобритания
оборона
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Британия может не суметь надлежащим образом обороняться в случае военного конфликта, так как только два из шести эсминцев класса 45, каждый из которых носит 48 ракет, готовы к развертыванию. Об этом в материале для Daily Mail отметил британский эксперт по делам Европы Эдвард Лукас."Более того, (миноносцы - ред.) типа 45 обеспечивают лишь частичную защиту. Если во время атаки один из них окажется в устье Темзы, Лондон будет защищен, но остальная часть страны останется незащищенной", - сказано в публикации.Эксперт также предупредил, что Великобритания будет иметь серьезные проблемы при защите от межконтинентальных баллистических ракет.После запуска британской ракеты Storm Shadow со стороны Украины российский посол в Лондоне заявил, что Великобритания напрямую вовлечена в этот конфликт.
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великобритания, оборона
Вооружения, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, оборона
15:22 22.11.2024
 
Эксперты считают, что Британия не способна полностью себя защитить

Эксперт Лукас: Британия не способна полностью себя защитить в случае конфликта

© fotolia.com / Stefan Ataman#Флаг Великобритании
#Флаг Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
© fotolia.com / Stefan Ataman
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Британия может не суметь надлежащим образом обороняться в случае военного конфликта, так как только два из шести эсминцев класса 45, каждый из которых носит 48 ракет, готовы к развертыванию. Об этом в материале для Daily Mail отметил британский эксперт по делам Европы Эдвард Лукас.
"Более того, (миноносцы - ред.) типа 45 обеспечивают лишь частичную защиту. Если во время атаки один из них окажется в устье Темзы, Лондон будет защищен, но остальная часть страны останется незащищенной", - сказано в публикации.
Эксперт также предупредил, что Великобритания будет иметь серьезные проблемы при защите от межконтинентальных баллистических ракет.
После запуска британской ракеты Storm Shadow со стороны Украины российский посол в Лондоне заявил, что Великобритания напрямую вовлечена в этот конфликт.
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ВооруженияВЕЛИКОБРИТАНИЯоборона
 
 
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