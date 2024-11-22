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NYT: США и Европа задумали вернуть Украине ядерное оружие - 22.11.2024, ПРАЙМ
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NYT: США и Европа задумали вернуть Украине ядерное оружие
NYT: США и Европа задумали вернуть Украине ядерное оружие - 22.11.2024, ПРАЙМ
NYT: США и Европа задумали вернуть Украине ядерное оружие
Официальные лица из США и Европы обсуждают возможность возвращения ядерного оружия Киеву в качестве гарантии ее безопасности, сообщает New York Times. | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T11:59+0300
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вооружения
сша
ес
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Официальные лица из США и Европы обсуждают возможность возвращения ядерного оружия Киеву в качестве гарантии ее безопасности, сообщает New York Times."Некоторые чиновники даже выдвинули вариант возвращения (президентом США Джо) Байденом Украине ядерного оружия, которое было у нее изъято после распада Советского Союза", - сказано в материале.Однако такой шаг лицам, выдвигающим идею, представляется сложным и сопряженным с серьезными последствиями.В своем обращении президент России Владимир Путин сообщил, что Украина использовала американские и британские ракеты, чтобы атаковать российские цели. В ответ, Россия нанесла комбинированный удар по объектам украинского военно-промышленного комплекса, попав в комплексе в Днепропетровске.
https://1prime.ru/20241121/eskalatsiya-852995779.html
сша
украина
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сша, ес, украина
Вооружения, США, ЕС, УКРАИНА
11:59 22.11.2024
 
NYT: США и Европа задумали вернуть Украине ядерное оружие

NYT: ряд чиновников из США и Европы предложили вернуть Украине ядерное оружие

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Официальные лица из США и Европы обсуждают возможность возвращения ядерного оружия Киеву в качестве гарантии ее безопасности, сообщает New York Times.
"Некоторые чиновники даже выдвинули вариант возвращения (президентом США Джо) Байденом Украине ядерного оружия, которое было у нее изъято после распада Советского Союза", - сказано в материале.
Однако такой шаг лицам, выдвигающим идею, представляется сложным и сопряженным с серьезными последствиями.
В своем обращении президент России Владимир Путин сообщил, что Украина использовала американские и британские ракеты, чтобы атаковать российские цели. В ответ, Россия нанесла комбинированный удар по объектам украинского военно-промышленного комплекса, попав в комплексе в Днепропетровске.
Президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 21.11.2024
Заговор. В США раскрыли, чего добивается Байден на Украине
Вчера, 16:48
 
ВооруженияСШАЕСУКРАИНА
 
 
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