https://1prime.ru/20241122/raketa-853014301.html

"Ответить нечем". В Раде высказались об ударе российской ракеты "Орешник"

"Ответить нечем". В Раде высказались об ударе российской ракеты "Орешник" - 22.11.2024, ПРАЙМ

"Ответить нечем". В Раде высказались об ударе российской ракеты "Орешник"

Украина на данный момент не имеет способов ответить на российскую ракету "Орешник". Об этом в беседе с изданием New York Times сообщил секретарь комитета... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T10:05+0300

2024-11-22T10:05+0300

2024-11-22T10:05+0300

вооружения

украина

россия

верховная рада

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Украина на данный момент не имеет способов ответить на российскую ракету "Орешник". Об этом в беседе с изданием New York Times сообщил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко."Нам нечем ответить на такой вид вооружения", — признался Костенко.Тем не менее, по его словам, украинская сторона не намерена вносить изменения в тактику ведения боевых действий.Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что в ходе боевых условий был успешно испытан новейший российский ракетный комплекс "Орешник" в гиперзвуковой конфигурации. Удар был нанесен по оборонно-промышленному комплексу "Южмаш", где ремонтируется западная военная техника.

https://1prime.ru/20241121/oreshnik-853005826.html

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украина, россия, верховная рада