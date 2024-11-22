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"Ответить нечем". В Раде высказались об ударе российской ракеты "Орешник" - 22.11.2024, ПРАЙМ
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"Ответить нечем". В Раде высказались об ударе российской ракеты "Орешник"
"Ответить нечем". В Раде высказались об ударе российской ракеты "Орешник" - 22.11.2024, ПРАЙМ
"Ответить нечем". В Раде высказались об ударе российской ракеты "Орешник"
Украина на данный момент не имеет способов ответить на российскую ракету "Орешник". Об этом в беседе с изданием New York Times сообщил секретарь комитета... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T10:05+0300
2024-11-22T10:05+0300
вооружения
украина
россия
верховная рада
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Украина на данный момент не имеет способов ответить на российскую ракету "Орешник". Об этом в беседе с изданием New York Times сообщил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко."Нам нечем ответить на такой вид вооружения", — признался Костенко.Тем не менее, по его словам, украинская сторона не намерена вносить изменения в тактику ведения боевых действий.Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что в ходе боевых условий был успешно испытан новейший российский ракетный комплекс "Орешник" в гиперзвуковой конфигурации. Удар был нанесен по оборонно-промышленному комплексу "Южмаш", где ремонтируется западная военная техника.
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украина
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украина, россия, верховная рада
Вооружения, УКРАИНА, РОССИЯ, Верховная рада
10:05 22.11.2024
 
"Ответить нечем". В Раде высказались об ударе российской ракеты "Орешник"

Депутат Рады Костенко: Украине нечем ответить на российскую ракету "Орешник"

© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкВерховная Рада Украины
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Украина на данный момент не имеет способов ответить на российскую ракету "Орешник". Об этом в беседе с изданием New York Times сообщил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
"Нам нечем ответить на такой вид вооружения", — признался Костенко.
Тем не менее, по его словам, украинская сторона не намерена вносить изменения в тактику ведения боевых действий.
Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что в ходе боевых условий был успешно испытан новейший российский ракетный комплекс "Орешник" в гиперзвуковой конфигурации. Удар был нанесен по оборонно-промышленному комплексу "Южмаш", где ремонтируется западная военная техника.
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