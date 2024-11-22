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Швеция намерена выделить Киеву средства на производство ракет и БПЛА - 22.11.2024, ПРАЙМ
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Швеция намерена выделить Киеву средства на производство ракет и БПЛА
Швеция намерена выделить Киеву средства на производство ракет и БПЛА - 22.11.2024, ПРАЙМ
Швеция намерена выделить Киеву средства на производство ракет и БПЛА
Швеция в ближайшем будущем планирует выделить Украине "существенные" средства, которые будут направлены на производство ракет и беспилотников, сообщил глава... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T15:10+0300
2024-11-22T15:10+0300
политика
швеция
военная помощь украине
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Швеция в ближайшем будущем планирует выделить Украине "существенные" средства, которые будут направлены на производство ракет и беспилотников, сообщил глава шведского МО Пол Йонсон на своей странице в соцсети Х. "Швеция вскоре внесет существенные средства, чтобы Украина смогла массово производить украинские ракеты большой дальности и беспилотники большого радиуса действия", - написал он. По словам Йонсона, Швеция готова сотрудничать с партнерами и союзниками для дальнейшего развития и увеличения возможностей Украины в области вооружения дальнего действия. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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швеция, военная помощь украине
Политика, ШВЕЦИЯ, военная помощь Украине
15:10 22.11.2024
 
Швеция намерена выделить Киеву средства на производство ракет и БПЛА

Швеция в ближайшее время выделит Киеву средства на производство ракет и БПЛА

© Unsplash/Simon ClareФлаг Швеции
Флаг Швеции
© Unsplash/Simon Clare
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Швеция в ближайшем будущем планирует выделить Украине "существенные" средства, которые будут направлены на производство ракет и беспилотников, сообщил глава шведского МО Пол Йонсон на своей странице в соцсети Х.
"Швеция вскоре внесет существенные средства, чтобы Украина смогла массово производить украинские ракеты большой дальности и беспилотники большого радиуса действия", - написал он.
По словам Йонсона, Швеция готова сотрудничать с партнерами и союзниками для дальнейшего развития и увеличения возможностей Украины в области вооружения дальнего действия.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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ПолитикаШВЕЦИЯвоенная помощь Украине
 
 
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