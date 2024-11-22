https://1prime.ru/20241122/shvetsiya-853024334.html

Швеция намерена выделить Киеву средства на производство ракет и БПЛА

Швеция намерена выделить Киеву средства на производство ракет и БПЛА - 22.11.2024, ПРАЙМ

Швеция намерена выделить Киеву средства на производство ракет и БПЛА

Швеция в ближайшем будущем планирует выделить Украине "существенные" средства, которые будут направлены на производство ракет и беспилотников, сообщил глава... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T15:10+0300

2024-11-22T15:10+0300

2024-11-22T15:10+0300

политика

швеция

военная помощь украине

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Швеция в ближайшем будущем планирует выделить Украине "существенные" средства, которые будут направлены на производство ракет и беспилотников, сообщил глава шведского МО Пол Йонсон на своей странице в соцсети Х. "Швеция вскоре внесет существенные средства, чтобы Украина смогла массово производить украинские ракеты большой дальности и беспилотники большого радиуса действия", - написал он. По словам Йонсона, Швеция готова сотрудничать с партнерами и союзниками для дальнейшего развития и увеличения возможностей Украины в области вооружения дальнего действия. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20241017/shvetsiya-852228871.html

швеция

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швеция, военная помощь украине