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В Совфеде рассказали о механизмах компенсации частных инвестиций - 22.11.2024, ПРАЙМ
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В Совфеде рассказали о механизмах компенсации частных инвестиций
В Совфеде рассказали о механизмах компенсации частных инвестиций - 22.11.2024, ПРАЙМ
В Совфеде рассказали о механизмах компенсации частных инвестиций
Обстрелы со стороны Украины препятствуют привлечению инвестиций в экономику новых регионов РФ, а потому создаются механизмы компенсации частному бизнесу от... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T00:31+0300
2024-11-22T00:31+0300
экономика
россия
украина
рф
запорожская область
совет федерации
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СОЧИ, 22 ноя - ПРАЙМ. Обстрелы со стороны Украины препятствуют привлечению инвестиций в экономику новых регионов РФ, а потому создаются механизмы компенсации частному бизнесу от государства, заявил РИА Новости сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона. "Мы сегодня отрабатываем решения нормативные, законодательные на уровне правительства и Совета Федерации о том, каким образом мы будем компенсировать военные риски и страховать военные риски", - сказал он. По его словам, механизмы защиты частных инвестиций - это и льготные кредиты на восстановление через фонд развития промышленности, и формирование спецфондов. При этом "возмещение урона от прямого военного попадания" не может быть стопроцентным. "Государство брать на себя такие риски не должно. Частично - да, в каком виде и каком размере - мы сейчас обсуждаем с правительством, ищем точки соприкосновения", - пояснил Ворона. Он добавил, что частично это уже работает в промышленности, но "до туризма пока не дошли". Ввиду роста ключевой ставки появилась необходимость программ льготного кредитования, продолжил собеседник. Эти программы уже есть и для инвестиций в промышленность, и для малого и среднего бизнеса, и в строительстве объектов размещения.
украина
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россия, украина, рф, запорожская область, совет федерации
Экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, РФ, Запорожская область, Совет Федерации
00:31 22.11.2024
 
В Совфеде рассказали о механизмах компенсации частных инвестиций

Сенатор Ворона: военные обстрелы препятствуют привлечению инвестиций в новые регионы

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СОЧИ, 22 ноя - ПРАЙМ. Обстрелы со стороны Украины препятствуют привлечению инвестиций в экономику новых регионов РФ, а потому создаются механизмы компенсации частному бизнесу от государства, заявил РИА Новости сенатор от Запорожской области Дмитрий Ворона.
"Мы сегодня отрабатываем решения нормативные, законодательные на уровне правительства и Совета Федерации о том, каким образом мы будем компенсировать военные риски и страховать военные риски", - сказал он.
По его словам, механизмы защиты частных инвестиций - это и льготные кредиты на восстановление через фонд развития промышленности, и формирование спецфондов. При этом "возмещение урона от прямого военного попадания" не может быть стопроцентным.
"Государство брать на себя такие риски не должно. Частично - да, в каком виде и каком размере - мы сейчас обсуждаем с правительством, ищем точки соприкосновения", - пояснил Ворона.
Он добавил, что частично это уже работает в промышленности, но "до туризма пока не дошли".
Ввиду роста ключевой ставки появилась необходимость программ льготного кредитования, продолжил собеседник. Эти программы уже есть и для инвестиций в промышленность, и для малого и среднего бизнеса, и в строительстве объектов размещения.
 
ЭкономикаРОССИЯУКРАИНАРФЗапорожская областьСовет Федерации
 
 
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