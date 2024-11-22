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Россия экспортировала рекордное количество уксуса

Россия экспортировала рекордное количество уксуса - 22.11.2024, ПРАЙМ

Россия экспортировала рекордное количество уксуса

Россия за январь-октябрь 2024 года экспортировала более 5,5 тысячи тонн уксуса, это исторический рекорд в натуральном выражении, сообщает центр "Агроэкспорт"... | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T14:02+0300

2024-11-22T14:02+0300

2024-11-22T14:02+0300

экономика

россия

агроэкспорт

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Россия за январь-октябрь 2024 года экспортировала более 5,5 тысячи тонн уксуса, это исторический рекорд в натуральном выражении, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "Согласно оценкам экспертов, за период январь-октябрь 2024 года экспорт уксуса из России превысил 5,5 тысячи тонн. Это исторический рекорд в натуральном выражении. Так, за весь 2023 год на зарубежные рынки было поставлено около 4,3 тысячи тонн, в 2022 году - около 4 тысяч тонн, в 2021-м - около 3,3 тысячи тонн", - говорится в сообщении. "Агроэкспорт" уточнил, что основными импортерами уксуса из России в 2024 году являются Белоруссия - 41% от объема поставок, Казахстан - 35%, Узбекистан - 12%.

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россия, агроэкспорт