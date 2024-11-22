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Россия экспортировала рекордное количество уксуса
Россия экспортировала рекордное количество уксуса - 22.11.2024, ПРАЙМ
Россия экспортировала рекордное количество уксуса
Россия за январь-октябрь 2024 года экспортировала более 5,5 тысячи тонн уксуса, это исторический рекорд в натуральном выражении, сообщает центр "Агроэкспорт"... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T14:02+0300
2024-11-22T14:02+0300
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экономика
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Россия за январь-октябрь 2024 года экспортировала более 5,5 тысячи тонн уксуса, это исторический рекорд в натуральном выражении, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "Согласно оценкам экспертов, за период январь-октябрь 2024 года экспорт уксуса из России превысил 5,5 тысячи тонн. Это исторический рекорд в натуральном выражении. Так, за весь 2023 год на зарубежные рынки было поставлено около 4,3 тысячи тонн, в 2022 году - около 4 тысяч тонн, в 2021-м - около 3,3 тысячи тонн", - говорится в сообщении. "Агроэкспорт" уточнил, что основными импортерами уксуса из России в 2024 году являются Белоруссия - 41% от объема поставок, Казахстан - 35%, Узбекистан - 12%.
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россия, агроэкспорт
Экономика, РОССИЯ, Агроэкспорт
Россия экспортировала рекордное количество уксуса
"Агроэкспорт": Россия в 2024 году экспортировала более 5,5 тысяч тонн уксуса
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Россия за январь-октябрь 2024 года экспортировала более 5,5 тысячи тонн уксуса, это исторический рекорд в натуральном выражении, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
"Согласно оценкам экспертов, за период январь-октябрь 2024 года экспорт уксуса из России превысил 5,5 тысячи тонн. Это исторический рекорд в натуральном выражении. Так, за весь 2023 год на зарубежные рынки было поставлено около 4,3 тысячи тонн, в 2022 году - около 4 тысяч тонн, в 2021-м - около 3,3 тысячи тонн", - говорится в сообщении.
"Агроэкспорт" уточнил, что основными импортерами уксуса из России в 2024 году являются Белоруссия - 41% от объема поставок, Казахстан - 35%, Узбекистан - 12%.
РФ остается единственным поставщиком индейки в Китай, сообщил "Агроэкспорт"