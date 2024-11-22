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На Западе пообещали Киеву всю необходимую поддержку после его ударов по РФ - 22.11.2024, ПРАЙМ
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Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
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На Западе пообещали Киеву всю необходимую поддержку после его ударов по РФ
На Западе пообещали Киеву всю необходимую поддержку после его ударов по РФ - 22.11.2024, ПРАЙМ
На Западе пообещали Киеву всю необходимую поддержку после его ударов по РФ
Министры иностранных дел Великобритании и Франции Дэвид Лэмми и Жан-Ноэль Барро пообещали Украине всю необходимую военную помощь Украине после ее ударов по... | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T13:04+0300
2024-11-22T13:04+0300
вооружения
россия
украина
военная помощь украине
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МОСКВА, 22 ноя – ПРАЙМ. Министры иностранных дел Великобритании и Франции Дэвид Лэмми и Жан-Ноэль Барро пообещали Украине всю необходимую военную помощь Украине после ее ударов по российской территории.Об этом главы МИД написали в материале для британской газеты i."Вместе с нашими союзниками мы сделаем всё, что необходимо, чтобы поставить Украину в наилучшую позицию для достижения справедливого и прочного мира", - сообщили министры.Более того, они снова обвинили Россию в якобы создании прецедента по дестабилизации мирового порядка. В своем обращении 21 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что Украина использовала американские и британские ракеты, чтобы атаковать российские цели. В ответ, Россия нанесла комбинированный удар по объектам украинского военно-промышленного комплекса, попав в комплексе в Днепропетровске.
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россия, украина, военная помощь украине
Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, военная помощь Украине
13:04 22.11.2024
 
На Западе пообещали Киеву всю необходимую поддержку после его ударов по РФ

Париж и Лондон после ударов Киева по РФ пообещали ему всю необходимую поддержку

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 22 ноя – ПРАЙМ. Министры иностранных дел Великобритании и Франции Дэвид Лэмми и Жан-Ноэль Барро пообещали Украине всю необходимую военную помощь Украине после ее ударов по российской территории.
Об этом главы МИД написали в материале для британской газеты i.
"Вместе с нашими союзниками мы сделаем всё, что необходимо, чтобы поставить Украину в наилучшую позицию для достижения справедливого и прочного мира", - сообщили министры.
Более того, они снова обвинили Россию в якобы создании прецедента по дестабилизации мирового порядка.
В своем обращении 21 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что Украина использовала американские и британские ракеты, чтобы атаковать российские цели. В ответ, Россия нанесла комбинированный удар по объектам украинского военно-промышленного комплекса, попав в комплексе в Днепропетровске.
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
В Госдуме назвали баллистическую ракету "Орешник" козырем России
10:28
 
ВооруженияРОССИЯУКРАИНАвоенная помощь Украине
 
 
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