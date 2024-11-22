https://1prime.ru/20241122/zelenskiy-853016445.html

В Британии узнали о смене позиции Зеленского по конфликту на Украине

В Британии узнали о смене позиции Зеленского по конфликту на Украине - 22.11.2024, ПРАЙМ

В Британии узнали о смене позиции Зеленского по конфликту на Украине

Глава киевского режима Владимир Зеленский внес изменения в свою риторику относительно урегулирования конфликта на Украине, сообщает издание Telegraph. | 22.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-22T11:28+0300

2024-11-22T11:28+0300

2024-11-22T11:28+0300

политика

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский внес изменения в свою риторику относительно урегулирования конфликта на Украине, сообщает издание Telegraph. "Зеленский <…> хотел полностью вытеснить российских военных с Украины. Теперь же он, похоже, готов согласиться на меньшее, даже если изменения в его словах едва заметные", — сказано в тексте публикации.Отмечается, что с ноября текущего года Зеленский постепенно отходит от своих прежних максималистских идей о разрешении боевых действий и возвращении потерянных территорий с использованием силы.Журналисты в свою очередь связывают это с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США.

https://1prime.ru/20241122/tramp-853015208.html

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украина, владимир зеленский