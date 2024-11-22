https://1prime.ru/20241122/zelenskiy-853016445.html
В Британии узнали о смене позиции Зеленского по конфликту на Украине
В Британии узнали о смене позиции Зеленского по конфликту на Украине - 22.11.2024, ПРАЙМ
В Британии узнали о смене позиции Зеленского по конфликту на Украине
Глава киевского режима Владимир Зеленский внес изменения в свою риторику относительно урегулирования конфликта на Украине, сообщает издание Telegraph. | 22.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-22T11:28+0300
2024-11-22T11:28+0300
2024-11-22T11:28+0300
политика
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский внес изменения в свою риторику относительно урегулирования конфликта на Украине, сообщает издание Telegraph. "Зеленский <…> хотел полностью вытеснить российских военных с Украины. Теперь же он, похоже, готов согласиться на меньшее, даже если изменения в его словах едва заметные", — сказано в тексте публикации.Отмечается, что с ноября текущего года Зеленский постепенно отходит от своих прежних максималистских идей о разрешении боевых действий и возвращении потерянных территорий с использованием силы.Журналисты в свою очередь связывают это с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США.
https://1prime.ru/20241122/tramp-853015208.html
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украина, владимир зеленский
Политика, УКРАИНА, Владимир Зеленский
В Британии узнали о смене позиции Зеленского по конфликту на Украине
Telegraph: Зеленский поменял свою риторику по завершению конфликта на Украине
МОСКВА, 22 ноя - ПРАЙМ.
Глава киевского режима Владимир Зеленский внес изменения в свою риторику относительно урегулирования конфликта на Украине, сообщает издание Telegraph
.
"Зеленский <…> хотел полностью вытеснить российских военных с Украины. Теперь же он, похоже, готов согласиться на меньшее, даже если изменения в его словах едва заметные", — сказано в тексте публикации.
Отмечается, что с ноября текущего года Зеленский постепенно отходит от своих прежних максималистских идей о разрешении боевых действий и возвращении потерянных территорий с использованием силы.
Журналисты в свою очередь связывают это с победой Дональда Трампа на президентских выборах в США.
Трамп поговорил с лидерами Европы о Путине и "плане победы" Зеленского