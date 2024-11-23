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HSBC UK больше не будет обрабатывать платежи из России или Белоруссии - 23.11.2024, ПРАЙМ
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HSBC UK больше не будет обрабатывать платежи из России или Белоруссии
HSBC UK больше не будет обрабатывать платежи из России или Белоруссии - 23.11.2024, ПРАЙМ
HSBC UK больше не будет обрабатывать платежи из России или Белоруссии
Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc объявила, что больше не будет обрабатывать платежи из России или Белоруссии, и порекомендовала своим... | 23.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-23T01:37+0300
2024-11-23T01:37+0300
финансы
банки
экономика
белоруссия
москва
hsbc
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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc объявила, что больше не будет обрабатывать платежи из России или Белоруссии, и порекомендовала своим клиентам искать альтернативные способы переводов. "HSBC UK больше не будет обрабатывать платежи из России или Белоруссии. Это означает, что платежи могут быть отклонены, а средства возвращены. Если вам нужно сделать или получить платежи из этих стран, вам нужно будет предпринять альтернативные меры. Приносим извинения, если это доставляет какие-либо неудобства", - говорится в объявлении, размещенном на британском сайте банка. Причины подобного решения не уточняются. Аналогичные сообщения можно найти также на тайваньском и сингапурском сайтах банка.
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192
40
192
40
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финансы, банки, белоруссия, москва, hsbc
Финансы, Банки, Экономика, БЕЛОРУССИЯ, МОСКВА, HSBC
01:37 23.11.2024
 
HSBC UK больше не будет обрабатывать платежи из России или Белоруссии

HSBC Holdings plc больше не будет обрабатывать платежи из России или Белоруссии

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc объявила, что больше не будет обрабатывать платежи из России или Белоруссии, и порекомендовала своим клиентам искать альтернативные способы переводов.
"HSBC UK больше не будет обрабатывать платежи из России или Белоруссии. Это означает, что платежи могут быть отклонены, а средства возвращены. Если вам нужно сделать или получить платежи из этих стран, вам нужно будет предпринять альтернативные меры. Приносим извинения, если это доставляет какие-либо неудобства", - говорится в объявлении, размещенном на британском сайте банка.
Причины подобного решения не уточняются.
Аналогичные сообщения можно найти также на тайваньском и сингапурском сайтах банка.
 
ЭкономикаФинансыБанкиБЕЛОРУССИЯМОСКВАHSBC
 
 
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