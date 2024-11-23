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HSBC UK больше не будет обрабатывать платежи из России или Белоруссии

HSBC UK больше не будет обрабатывать платежи из России или Белоруссии - 23.11.2024, ПРАЙМ

HSBC UK больше не будет обрабатывать платежи из России или Белоруссии

Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc объявила, что больше не будет обрабатывать платежи из России или Белоруссии, и порекомендовала своим... | 23.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-23T01:37+0300

2024-11-23T01:37+0300

2024-11-23T01:37+0300

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МОСКВА, 23 ноя - ПРАЙМ. Британско-гонконгская банковская группа HSBC Holdings plc объявила, что больше не будет обрабатывать платежи из России или Белоруссии, и порекомендовала своим клиентам искать альтернативные способы переводов. "HSBC UK больше не будет обрабатывать платежи из России или Белоруссии. Это означает, что платежи могут быть отклонены, а средства возвращены. Если вам нужно сделать или получить платежи из этих стран, вам нужно будет предпринять альтернативные меры. Приносим извинения, если это доставляет какие-либо неудобства", - говорится в объявлении, размещенном на британском сайте банка. Причины подобного решения не уточняются. Аналогичные сообщения можно найти также на тайваньском и сингапурском сайтах банка.

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