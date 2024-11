В Китае объяснили проблемы с картами Union Pay в стране

https://1prime.ru/20241124/gazprombank-853046086.html

ПЕКИН, 24 ноя - ПРАЙМ. Проблема с выдачей наличных по картам Union Pay Газпромбанка в китайских банкоматах, вероятно, связана с банком-эмитентом. Такое предположение сделали сотрудники горячей линии китайской платежной системы. Ранее стало известно, что банкоматы крупнейших китайских кредитных организаций перестали выдавать наличные с карт платежной системы Union Pay, выданных Газпромбанком. Отмечается, что при попытке снять наличные в банкоматах Bank of China и Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) на экране появляются сообщения о неудачной транзакции. "Причиной сбоя транзакции стал банк-эмитент", - сказали РИА Новости сотрудники горячей линии. На просьбу к Union Pay корреспондента РИА Новости порекомендовать, что делать в сложившейся ситуации, сотрудники ответили: "Попробуйте воспользоваться банкоматами других банков". На возражение о том, что попытки снять наличные были совершены в нескольких китайских банках, на горячей линии ответили, что это вся информация, которая у них есть. "После проверки платформа выдала ошибку "62". Причина ошибки - restricted card (операции по карте ограничены - ред.). Эта ошибка связана с отказом банка. Рекомендуем вам попробовать использовать другую банковскую карту для оплаты", - сказали сотрудники горячей линии, отвечая на вопрос о том, в чем причина проблемы. Там также добавили, что за более конкретной информацией следует обратиться в банк. Там добавили, что за более конкретной информацией следует обратиться в банк. США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список американского Минфина предупредил клиентов о проблемах с картами Union Pay за рубежом.

