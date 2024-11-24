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В Китае объяснили проблемы с картами Union Pay в стране - 24.11.2024, ПРАЙМ
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В Китае объяснили проблемы с картами Union Pay в стране
В Китае объяснили проблемы с картами Union Pay в стране - 24.11.2024, ПРАЙМ
В Китае объяснили проблемы с картами Union Pay в стране
Проблема с выдачей наличных по картам Union Pay Газпромбанка в китайских банкоматах, вероятно, связана с банком-эмитентом. Такое предположение сделали... | 24.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-24T10:51+0300
2024-11-24T10:51+0300
россия
китай
газпромбанк
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ПЕКИН, 24 ноя - ПРАЙМ. Проблема с выдачей наличных по картам Union Pay Газпромбанка в китайских банкоматах, вероятно, связана с банком-эмитентом. Такое предположение сделали сотрудники горячей линии китайской платежной системы. Ранее стало известно, что банкоматы крупнейших китайских кредитных организаций перестали выдавать наличные с карт платежной системы Union Pay, выданных Газпромбанком. Отмечается, что при попытке снять наличные в банкоматах Bank of China и Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) на экране появляются сообщения о неудачной транзакции. "Причиной сбоя транзакции стал банк-эмитент", - сказали РИА Новости сотрудники горячей линии. На просьбу к Union Pay корреспондента РИА Новости порекомендовать, что делать в сложившейся ситуации, сотрудники ответили: "Попробуйте воспользоваться банкоматами других банков". На возражение о том, что попытки снять наличные были совершены в нескольких китайских банках, на горячей линии ответили, что это вся информация, которая у них есть. "После проверки платформа выдала ошибку "62". Причина ошибки - restricted card (операции по карте ограничены - ред.). Эта ошибка связана с отказом банка. Рекомендуем вам попробовать использовать другую банковскую карту для оплаты", - сказали сотрудники горячей линии, отвечая на вопрос о том, в чем причина проблемы. Там также добавили, что за более конкретной информацией следует обратиться в банк. Там добавили, что за более конкретной информацией следует обратиться в банк. США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список американского Минфина предупредил клиентов о проблемах с картами Union Pay за рубежом.
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россия, китай, газпромбанк
РОССИЯ, КИТАЙ, Газпромбанк
10:51 24.11.2024
 
В Китае объяснили проблемы с картами Union Pay в стране

Проблема с картами Union Pay в Китае может быть связана с банком-эмитентом

© Фото : Unsplash/Nick FewingsПекин, Китай
Пекин, Китай - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2024
© Фото : Unsplash/Nick Fewings
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ПЕКИН, 24 ноя - ПРАЙМ. Проблема с выдачей наличных по картам Union Pay Газпромбанка в китайских банкоматах, вероятно, связана с банком-эмитентом. Такое предположение сделали сотрудники горячей линии китайской платежной системы.
Ранее стало известно, что банкоматы крупнейших китайских кредитных организаций перестали выдавать наличные с карт платежной системы Union Pay, выданных Газпромбанком. Отмечается, что при попытке снять наличные в банкоматах Bank of China и Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) на экране появляются сообщения о неудачной транзакции.
"Причиной сбоя транзакции стал банк-эмитент", - сказали РИА Новости сотрудники горячей линии.
Работа отделения Газпромбанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2024
Газпромбанк предупредил о проблемах с картами Union Pay за рубежом
22 ноября, 08:50
На просьбу к Union Pay корреспондента РИА Новости порекомендовать, что делать в сложившейся ситуации, сотрудники ответили: "Попробуйте воспользоваться банкоматами других банков". На возражение о том, что попытки снять наличные были совершены в нескольких китайских банках, на горячей линии ответили, что это вся информация, которая у них есть.
"После проверки платформа выдала ошибку "62". Причина ошибки - restricted card (операции по карте ограничены - ред.). Эта ошибка связана с отказом банка. Рекомендуем вам попробовать использовать другую банковскую карту для оплаты", - сказали сотрудники горячей линии, отвечая на вопрос о том, в чем причина проблемы.
Там также добавили, что за более конкретной информацией следует обратиться в банк.
Там добавили, что за более конкретной информацией следует обратиться в банк. США в четверг ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список американского Минфина предупредил клиентов о проблемах с картами Union Pay за рубежом.
 
РОССИЯКИТАЙГазпромбанк
 
 
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