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Эксперт прокомментировал санкции против Газпромбанка - 25.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Эксперт прокомментировал санкции против Газпромбанка
Эксперт прокомментировал санкции против Газпромбанка - 25.11.2024, ПРАЙМ
Эксперт прокомментировал санкции против Газпромбанка
Санкции против Газпромбанка окажут краткосрочное воздействие на торгово-экономическое сотрудничество РФ и КНР, для малого и среднего бизнеса влияние данных... | 25.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-25T07:22+0300
2024-11-25T07:22+0300
экономика
россия
финансы
китай
газпромбанк
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ПЕКИН, 25 ноя - ПРАЙМ. Санкции против Газпромбанка окажут краткосрочное воздействие на торгово-экономическое сотрудничество РФ и КНР, для малого и среднего бизнеса влияние данных санкций не будет значительным, рассказал РИА Новости глава центра экономики России Исследовательского института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Сюй Полин. США ранее ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами Union Pay за рубежом. "Санкции против Газпромбанка действительно в краткосрочной перспективе могут ударить по китайско-российскому торгово-экономическому сотрудничеству и оказать влияние на вопросы китайско-российских торговых расчетов", - сказал эксперт. Сюй Полин подчеркнул, что Газпромбанк в настоящее время является "наиболее важным каналом расчетов" для российских банковских и финансовых учреждений, обслуживающих китайско-российское экономическое и торговое сотрудничество. Однако по словам эксперта, влияние санкций на компании малого и среднего бизнеса, участвующие в китайско-российской торговле, не будет значительным, так как Газпромбанк "не является основной площадкой для малого и среднего бизнеса по ведению торговых расчетов между Китаем и Россией". Эксперт отметил, что, судя по изменению объемов китайско-российской торговли с января по октябрь этого года, санкции в феврале и июне привели к снижению темпов роста китайского экспорта в РФ в марте-июле. Однако после августа рост объемов торговли между Китаем и Россией вновь возобновился, главным образом за счет быстрого увеличения общего количества поставок и заказов, осуществляемых преимущественно малыми и средними предприятиями. "Это показывает, что малые и средние предприятия нашли пути и методы преодоления препятствий в расчетах, вызванных санкциями. Эти средства, каналы и методы не зависят от Газпромбанка", - добавил Сюй Полин. Говоря о долгосрочных последствиях санкций, эксперт отметил, что они подтолкнут Китай и Россию к ускорению темпов создания системы прямых клиринговых расчетов и, в конечном итоге, к избавлению от влияния системы расчетов в долларах США в более широком масштабе. Как ранее выяснил корреспондент РИА Новости, банкоматы крупнейших банков Китая перестали выдавать наличные с карт платежной системы Union Pay, выданных Газпромбанком. При попытке снять наличные в банкоматах Bank of China и Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) на экране высветились сообщения о неудачной транзакции.
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96
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
россия, финансы, китай, газпромбанк
Экономика, РОССИЯ, Финансы, КИТАЙ, Газпромбанк
07:22 25.11.2024
 
Эксперт прокомментировал санкции против Газпромбанка

Эксперт Сюй Полин: санкции против Газпромбанка окажут краткосрочное влияние на торговлю

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ПЕКИН, 25 ноя - ПРАЙМ. Санкции против Газпромбанка окажут краткосрочное воздействие на торгово-экономическое сотрудничество РФ и КНР, для малого и среднего бизнеса влияние данных санкций не будет значительным, рассказал РИА Новости глава центра экономики России Исследовательского института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии социальных наук Сюй Полин.
США ранее ввели санкции против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур. Газпромбанк после включения в санкционный список минфина США предупредил клиентов о проблемах с картами Union Pay за рубежом.
"Санкции против Газпромбанка действительно в краткосрочной перспективе могут ударить по китайско-российскому торгово-экономическому сотрудничеству и оказать влияние на вопросы китайско-российских торговых расчетов", - сказал эксперт.
Сюй Полин подчеркнул, что Газпромбанк в настоящее время является "наиболее важным каналом расчетов" для российских банковских и финансовых учреждений, обслуживающих китайско-российское экономическое и торговое сотрудничество.
Однако по словам эксперта, влияние санкций на компании малого и среднего бизнеса, участвующие в китайско-российской торговле, не будет значительным, так как Газпромбанк "не является основной площадкой для малого и среднего бизнеса по ведению торговых расчетов между Китаем и Россией".
Эксперт отметил, что, судя по изменению объемов китайско-российской торговли с января по октябрь этого года, санкции в феврале и июне привели к снижению темпов роста китайского экспорта в РФ в марте-июле. Однако после августа рост объемов торговли между Китаем и Россией вновь возобновился, главным образом за счет быстрого увеличения общего количества поставок и заказов, осуществляемых преимущественно малыми и средними предприятиями.
"Это показывает, что малые и средние предприятия нашли пути и методы преодоления препятствий в расчетах, вызванных санкциями. Эти средства, каналы и методы не зависят от Газпромбанка", - добавил Сюй Полин.
Говоря о долгосрочных последствиях санкций, эксперт отметил, что они подтолкнут Китай и Россию к ускорению темпов создания системы прямых клиринговых расчетов и, в конечном итоге, к избавлению от влияния системы расчетов в долларах США в более широком масштабе.
Как ранее выяснил корреспондент РИА Новости, банкоматы крупнейших банков Китая перестали выдавать наличные с карт платежной системы Union Pay, выданных Газпромбанком. При попытке снять наличные в банкоматах Bank of China и Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) на экране высветились сообщения о неудачной транзакции.
 
ЭкономикаРОССИЯФинансыКИТАЙГазпромбанк
 
 
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