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В США резко раскритиковали заявление главы Военного комитета НАТО - 26.11.2024, ПРАЙМ
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В США резко раскритиковали заявление главы Военного комитета НАТО
В США резко раскритиковали заявление главы Военного комитета НАТО - 26.11.2024, ПРАЙМ
В США резко раскритиковали заявление главы Военного комитета НАТО
Военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер возмутился политике Североатлантического альянса, противоречащей интересам Вашингтона. Об этом он... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T16:17+0300
2024-11-26T16:17+0300
политика
сша
нато
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россия
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер возмутился политике Североатлантического альянса, противоречащей интересам Вашингтона. Об этом он написал в соцсети X."Почему мы позволяем НАТО проводить политику, которая негативно влияет на безопасность Соединенных Штатов?" — задался вопросом он, комментируя заявление главы Военного комитета альянса адмирала Роба Бауэра о необходимости подготовки к военному сценарию в противостоянии с Москвой.Ранее Бауэр заявил, что в конфликте с Россией военный блок должен нанести ряд превентивных ударов, а не ожидать атаки. Он также отметил, что государства-члены должны переосмыслить идею объединения.
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сша, нато, атака, россия
Политика, США, НАТО, АТАКА, РОССИЯ
16:17 26.11.2024
 
В США резко раскритиковали заявление главы Военного комитета НАТО

Экс-разведчик Риттер: американцы позволяют НАТО жертвовать их безопасностью

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСовет Россия - НАТО в Брюсселе
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер возмутился политике Североатлантического альянса, противоречащей интересам Вашингтона. Об этом он написал в соцсети X.
"Почему мы позволяем НАТО проводить политику, которая негативно влияет на безопасность Соединенных Штатов?" — задался вопросом он, комментируя заявление главы Военного комитета альянса адмирала Роба Бауэра о необходимости подготовки к военному сценарию в противостоянии с Москвой.
Ранее Бауэр заявил, что в конфликте с Россией военный блок должен нанести ряд превентивных ударов, а не ожидать атаки. Он также отметил, что государства-члены должны переосмыслить идею объединения.
Переговоры Россия–США по гарантиям безопасности в Женеве - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
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ПолитикаСШАНАТОАТАКАРОССИЯ
 
 
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