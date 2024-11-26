https://1prime.ru/20241126/bezopasnost-853099589.html

В США резко раскритиковали заявление главы Военного комитета НАТО

В США резко раскритиковали заявление главы Военного комитета НАТО - 26.11.2024, ПРАЙМ

В США резко раскритиковали заявление главы Военного комитета НАТО

Военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер возмутился политике Североатлантического альянса, противоречащей интересам Вашингтона. Об этом он... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T16:17+0300

2024-11-26T16:17+0300

2024-11-26T16:17+0300

политика

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер возмутился политике Североатлантического альянса, противоречащей интересам Вашингтона. Об этом он написал в соцсети X."Почему мы позволяем НАТО проводить политику, которая негативно влияет на безопасность Соединенных Штатов?" — задался вопросом он, комментируя заявление главы Военного комитета альянса адмирала Роба Бауэра о необходимости подготовки к военному сценарию в противостоянии с Москвой.Ранее Бауэр заявил, что в конфликте с Россией военный блок должен нанести ряд превентивных ударов, а не ожидать атаки. Он также отметил, что государства-члены должны переосмыслить идею объединения.

https://1prime.ru/20241126/konflikt-853099175.html

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сша, нато, атака, россия