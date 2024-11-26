https://1prime.ru/20241126/bezopasnost-853099589.html
В США резко раскритиковали заявление главы Военного комитета НАТО
В США резко раскритиковали заявление главы Военного комитета НАТО - 26.11.2024, ПРАЙМ
В США резко раскритиковали заявление главы Военного комитета НАТО
Военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер возмутился политике Североатлантического альянса, противоречащей интересам Вашингтона. Об этом он... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T16:17+0300
2024-11-26T16:17+0300
2024-11-26T16:17+0300
политика
сша
нато
атака
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83575/34/835753463_0:323:3067:2048_1920x0_80_0_0_d9131caae7bb453de0cbc14615d5322e.jpg
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер возмутился политике Североатлантического альянса, противоречащей интересам Вашингтона. Об этом он написал в соцсети X."Почему мы позволяем НАТО проводить политику, которая негативно влияет на безопасность Соединенных Штатов?" — задался вопросом он, комментируя заявление главы Военного комитета альянса адмирала Роба Бауэра о необходимости подготовки к военному сценарию в противостоянии с Москвой.Ранее Бауэр заявил, что в конфликте с Россией военный блок должен нанести ряд превентивных ударов, а не ожидать атаки. Он также отметил, что государства-члены должны переосмыслить идею объединения.
https://1prime.ru/20241126/konflikt-853099175.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83575/34/835753463_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_d61a7d8c443b104217f20f29139a0fc6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, нато, атака, россия
Политика, США, НАТО, АТАКА, РОССИЯ
В США резко раскритиковали заявление главы Военного комитета НАТО
Экс-разведчик Риттер: американцы позволяют НАТО жертвовать их безопасностью
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ.
Военный аналитик и бывший американский разведчик Скотт Риттер возмутился политике Североатлантического альянса, противоречащей интересам Вашингтона. Об этом он написал в соцсети X
.
"Почему мы позволяем НАТО проводить политику, которая негативно влияет на безопасность Соединенных Штатов?" — задался вопросом он, комментируя заявление главы Военного комитета альянса адмирала Роба Бауэра о необходимости подготовки к военному сценарию в противостоянии с Москвой.
Ранее Бауэр заявил, что в конфликте с Россией военный блок должен нанести ряд превентивных ударов, а не ожидать атаки. Он также отметил, что государства-члены должны переосмыслить идею объединения.
"Самоубийцы": в США назвали страшное последствие конфликта Запада и России