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Власти Норвегии могут повысить сумму финансовой помощи Киеву, сообщили СМИ

Власти Норвегии могут повысить сумму финансовой помощи Киеву, сообщили СМИ - 26.11.2024, ПРАЙМ

Власти Норвегии могут повысить сумму финансовой помощи Киеву, сообщили СМИ

Правительство Норвегии рассматривает возможность увеличения размера финансовой помощи Украине до около 2,7 миллиарда долларов в 2025 году, сообщает... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T15:18+0300

2024-11-26T15:18+0300

2024-11-26T15:18+0300

норвегия

украина

финансовая помощь для украины

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Правительство Норвегии рассматривает возможность увеличения размера финансовой помощи Украине до около 2,7 миллиарда долларов в 2025 году, сообщает телерадиокомпания NRK. "Правительство (Норвегии - ред.) предлагает в следующем году предоставить Украине как минимум 30 миллиардов норвежских крон (около 2,7 миллиарда долларов - ред.) на поддержку", - говорится в сообщении. Уточняется, что изначально норвежское правительство предлагало выделить на помощь Киеву только 15 миллиардов норвежских крон (1,35 миллиарда долларов), однако после встречи правительства и оппозиции в парламенте страны во вторник размер планируемой помощи был увеличен вдвое. По данным NRK, норвежские правые предлагали утроить изначально запланированную сумму помощи и выделить Украине 45 миллиардов норвежских крон (более четырёх миллиардов долларов). Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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норвегия

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норвегия, украина, финансовая помощь для украины