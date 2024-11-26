Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти Норвегии могут повысить сумму финансовой помощи Киеву, сообщили СМИ - 26.11.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241126/norvegiya-853097538.html
Власти Норвегии могут повысить сумму финансовой помощи Киеву, сообщили СМИ
Власти Норвегии могут повысить сумму финансовой помощи Киеву, сообщили СМИ - 26.11.2024, ПРАЙМ
Власти Норвегии могут повысить сумму финансовой помощи Киеву, сообщили СМИ
Правительство Норвегии рассматривает возможность увеличения размера финансовой помощи Украине до около 2,7 миллиарда долларов в 2025 году, сообщает... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T15:18+0300
2024-11-26T15:18+0300
норвегия
украина
финансовая помощь для украины
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/25/841382559_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_8c9feca9ae2817b073df6ce090b5a477.jpg
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Правительство Норвегии рассматривает возможность увеличения размера финансовой помощи Украине до около 2,7 миллиарда долларов в 2025 году, сообщает телерадиокомпания NRK. "Правительство (Норвегии - ред.) предлагает в следующем году предоставить Украине как минимум 30 миллиардов норвежских крон (около 2,7 миллиарда долларов - ред.) на поддержку", - говорится в сообщении. Уточняется, что изначально норвежское правительство предлагало выделить на помощь Киеву только 15 миллиардов норвежских крон (1,35 миллиарда долларов), однако после встречи правительства и оппозиции в парламенте страны во вторник размер планируемой помощи был увеличен вдвое. По данным NRK, норвежские правые предлагали утроить изначально запланированную сумму помощи и выделить Украине 45 миллиардов норвежских крон (более четырёх миллиардов долларов). Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20241125/mask-853057541.html
норвегия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/25/841382559_0:0:1811:1358_1920x0_80_0_0_4747f2427bd3652c79dde4b44c4e8454.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
норвегия, украина, финансовая помощь для украины
НОРВЕГИЯ, УКРАИНА, финансовая помощь для Украины
15:18 26.11.2024
 
Власти Норвегии могут повысить сумму финансовой помощи Киеву, сообщили СМИ

NRK: власти Норвегии могут увеличить размер финансовой помощи Киеву до $2,7 млрд

© Unsplash/Kilian KremerФлаг Норвегии
Флаг Норвегии
© Unsplash/Kilian Kremer
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Правительство Норвегии рассматривает возможность увеличения размера финансовой помощи Украине до около 2,7 миллиарда долларов в 2025 году, сообщает телерадиокомпания NRK.
"Правительство (Норвегии - ред.) предлагает в следующем году предоставить Украине как минимум 30 миллиардов норвежских крон (около 2,7 миллиарда долларов - ред.) на поддержку", - говорится в сообщении.
Уточняется, что изначально норвежское правительство предлагало выделить на помощь Киеву только 15 миллиардов норвежских крон (1,35 миллиарда долларов), однако после встречи правительства и оппозиции в парламенте страны во вторник размер планируемой помощи был увеличен вдвое.
По данным NRK, норвежские правые предлагали утроить изначально запланированную сумму помощи и выделить Украине 45 миллиардов норвежских крон (более четырёх миллиардов долларов).
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Владелец SpaceX и Tesla Элон Маск - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2024
"Пожалуйста": на Украине попросили Маска о помощи
Вчера, 09:30
 
НОРВЕГИЯУКРАИНАфинансовая помощь для Украины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала