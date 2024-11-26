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ФРГ до конца года поставит Украине две системы ЗРК IRIS-T - 26.11.2024, ПРАЙМ
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ФРГ до конца года поставит Украине две системы ЗРК IRIS-T
ФРГ до конца года поставит Украине две системы ЗРК IRIS-T - 26.11.2024, ПРАЙМ
ФРГ до конца года поставит Украине две системы ЗРК IRIS-T
ФРГ до конца 2024 года поставит Киеву две системы ЗРК Iris-T, подчеркнула германский министр иностранных дел Анналена Бербок в ходе встречи глав МИД "Большой... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T16:35+0300
2024-11-26T16:35+0300
вооружения
фрг
украина
военная помощь украине
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. ФРГ до конца 2024 года поставит Киеву две системы ЗРК Iris-T, подчеркнула германский министр иностранных дел Анналена Бербок в ходе встречи глав МИД "Большой семерки"."До конца года на Украину будут поставлены еще две системы Iris-T", - заявила Бербок журналистам. Она также отметила, что с 2022 года Берлин направил Киеву военную помощь на 37 миллиардов евро, а также намерен продолжить поставки для "собственной защиты" ФРГ.Ранее немецкие СМИ заявляли, что Германия вынуждена уменьшить военную помощь Киеву из-за изменения структуры бюджетного планирования. При этом, отметили в парламенте, одобренные поставки будут отправлены, однако новые просьбы немецкое министерство обороны не сможет удовлетворить.
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фрг, украина, военная помощь украине
Вооружения, ФРГ, УКРАИНА, военная помощь Украине
16:35 26.11.2024
 
ФРГ до конца года поставит Украине две системы ЗРК IRIS-T

Бербок: ФРГ до конца года поставит Украине две системы ЗРК IRIS-T

CC BY-SA 4.0 / Matti Blume (cropped image) / IRIS-TЗРК IRIS-T SLS представлен на выставке ILA 2018, Берлин
ЗРК IRIS-T SLS представлен на выставке ILA 2018, Берлин - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
CC BY-SA 4.0 / Matti Blume (cropped image) / IRIS-T
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. ФРГ до конца 2024 года поставит Киеву две системы ЗРК Iris-T, подчеркнула германский министр иностранных дел Анналена Бербок в ходе встречи глав МИД "Большой семерки".
"До конца года на Украину будут поставлены еще две системы Iris-T", - заявила Бербок журналистам. Она также отметила, что с 2022 года Берлин направил Киеву военную помощь на 37 миллиардов евро, а также намерен продолжить поставки для "собственной защиты" ФРГ.
Ранее немецкие СМИ заявляли, что Германия вынуждена уменьшить военную помощь Киеву из-за изменения структуры бюджетного планирования. При этом, отметили в парламенте, одобренные поставки будут отправлены, однако новые просьбы немецкое министерство обороны не сможет удовлетворить.
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ВооруженияФРГУКРАИНАвоенная помощь Украине
 
 
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