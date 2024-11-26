https://1prime.ru/20241126/pro-853099810.html
ФРГ до конца года поставит Украине две системы ЗРК IRIS-T
ФРГ до конца года поставит Украине две системы ЗРК IRIS-T - 26.11.2024, ПРАЙМ
ФРГ до конца года поставит Украине две системы ЗРК IRIS-T
ФРГ до конца 2024 года поставит Киеву две системы ЗРК Iris-T, подчеркнула германский министр иностранных дел Анналена Бербок в ходе встречи глав МИД "Большой... | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T16:35+0300
2024-11-26T16:35+0300
2024-11-26T16:35+0300
вооружения
фрг
украина
военная помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/03/851307835_0:69:3397:1979_1920x0_80_0_0_860e862992b75128163c950e349c9f25.png
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. ФРГ до конца 2024 года поставит Киеву две системы ЗРК Iris-T, подчеркнула германский министр иностранных дел Анналена Бербок в ходе встречи глав МИД "Большой семерки"."До конца года на Украину будут поставлены еще две системы Iris-T", - заявила Бербок журналистам. Она также отметила, что с 2022 года Берлин направил Киеву военную помощь на 37 миллиардов евро, а также намерен продолжить поставки для "собственной защиты" ФРГ.Ранее немецкие СМИ заявляли, что Германия вынуждена уменьшить военную помощь Киеву из-за изменения структуры бюджетного планирования. При этом, отметили в парламенте, одобренные поставки будут отправлены, однако новые просьбы немецкое министерство обороны не сможет удовлетворить.
https://1prime.ru/20241126/tseny-853100066.html
фрг
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/03/851307835_543:0:3274:2048_1920x0_80_0_0_cd65c111efd04cdfef754cae6b3d1945.png
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фрг, украина, военная помощь украине
Вооружения, ФРГ, УКРАИНА, военная помощь Украине
ФРГ до конца года поставит Украине две системы ЗРК IRIS-T
Бербок: ФРГ до конца года поставит Украине две системы ЗРК IRIS-T
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. ФРГ до конца 2024 года поставит Киеву две системы ЗРК Iris-T, подчеркнула германский министр иностранных дел Анналена Бербок в ходе встречи глав МИД "Большой семерки".
"До конца года на Украину будут поставлены еще две системы Iris-T", - заявила Бербок журналистам. Она также отметила, что с 2022 года Берлин направил Киеву военную помощь на 37 миллиардов евро, а также намерен продолжить поставки для "собственной защиты" ФРГ.
Ранее немецкие СМИ заявляли, что Германия вынуждена уменьшить военную помощь Киеву из-за изменения структуры бюджетного планирования. При этом, отметили в парламенте, одобренные поставки будут отправлены, однако новые просьбы немецкое министерство обороны не сможет удовлетворить.
В Германии нашли способ сдержать цены на электричество