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ФРГ до конца года поставит Украине две системы ЗРК IRIS-T

ФРГ до конца года поставит Украине две системы ЗРК IRIS-T - 26.11.2024, ПРАЙМ

ФРГ до конца года поставит Украине две системы ЗРК IRIS-T

ФРГ до конца 2024 года поставит Киеву две системы ЗРК Iris-T, подчеркнула германский министр иностранных дел Анналена Бербок в ходе встречи глав МИД "Большой... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T16:35+0300

2024-11-26T16:35+0300

2024-11-26T16:35+0300

вооружения

фрг

украина

военная помощь украине

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. ФРГ до конца 2024 года поставит Киеву две системы ЗРК Iris-T, подчеркнула германский министр иностранных дел Анналена Бербок в ходе встречи глав МИД "Большой семерки"."До конца года на Украину будут поставлены еще две системы Iris-T", - заявила Бербок журналистам. Она также отметила, что с 2022 года Берлин направил Киеву военную помощь на 37 миллиардов евро, а также намерен продолжить поставки для "собственной защиты" ФРГ.Ранее немецкие СМИ заявляли, что Германия вынуждена уменьшить военную помощь Киеву из-за изменения структуры бюджетного планирования. При этом, отметили в парламенте, одобренные поставки будут отправлены, однако новые просьбы немецкое министерство обороны не сможет удовлетворить.

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фрг, украина, военная помощь украине