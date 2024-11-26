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Российский рынок акций перешел к росту - 26.11.2024, ПРАЙМ
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Российский рынок акций перешел к росту
Российский рынок акций перешел к росту - 26.11.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций перешел к росту
Российский рынок акций переходит к небольшому росту в первые часы торгов после старта в минусе, следует из данных Московской биржи. | 26.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-26T12:03+0300
2024-11-26T12:03+0300
экономика
россия
российский рынок акций
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций переходит к небольшому росту в первые часы торгов после старта в минусе, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 11.55 мск растёт на 0,04%, до 2 531,5 пункта. А в начале торгового дня он снижался максимально на 0,56%. В частности, сильно растут в цене префы "Транснефти" (+2,66%), акции ВТБ (+2,65%), ТМК (+2,45%), "Норникеля" (+2,12%). При этом ощутимо теряют в цене акции "Абрау Дюрсо" (-3,17%), "Самолета" (-2,42%), "Полюса" (-1,75%), расписки Ozon (-1,12%). "Ожидаем, что индекс Мосбиржи сегодня может протестировать отметку 2500 пунктов. Этот рубеж является ключевым для индекса, но в условиях резкого падения большинства акций даже он может быть пробит. Тем не менее, вполне допускаем попытки инвесторов выкупить просадку, что позволит замедлить темпы снижения российского рынка", - считает Алексей Головинов из Промсвязьбанка. Западные страны демонстрируют готовность к эскалации конфликта перед приходом к власти в роли президента США Дональда Трампа в конце января, что предупреждает о сохранении высоких внешнеполитических рисков в ближайшие два месяца, в свою очередь комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
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россия, российский рынок акций
Экономика, РОССИЯ, российский рынок акций
12:03 26.11.2024
 
Российский рынок акций перешел к росту

Российский рынок акций переходит к росту во вторник

© Unsplash/Anne NygårdКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Anne Nygård
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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций переходит к небольшому росту в первые часы торгов после старта в минусе, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 11.55 мск растёт на 0,04%, до 2 531,5 пункта. А в начале торгового дня он снижался максимально на 0,56%.
В частности, сильно растут в цене префы "Транснефти" (+2,66%), акции ВТБ (+2,65%), ТМК (+2,45%), "Норникеля" (+2,12%). При этом ощутимо теряют в цене акции "Абрау Дюрсо" (-3,17%), "Самолета" (-2,42%), "Полюса" (-1,75%), расписки Ozon (-1,12%).
"Ожидаем, что индекс Мосбиржи сегодня может протестировать отметку 2500 пунктов. Этот рубеж является ключевым для индекса, но в условиях резкого падения большинства акций даже он может быть пробит. Тем не менее, вполне допускаем попытки инвесторов выкупить просадку, что позволит замедлить темпы снижения российского рынка", - считает Алексей Головинов из Промсвязьбанка.
Западные страны демонстрируют готовность к эскалации конфликта перед приходом к власти в роли президента США Дональда Трампа в конце января, что предупреждает о сохранении высоких внешнеполитических рисков в ближайшие два месяца, в свою очередь комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
Московская биржа - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
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ЭкономикаРОССИЯроссийский рынок акций
 
 
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