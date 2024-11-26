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Шольц заявил о необходимости поддерживать контакты с Россией по Украине

Шольц заявил о необходимости поддерживать контакты с Россией по Украине - 26.11.2024, ПРАЙМ

Шольц заявил о необходимости поддерживать контакты с Россией по Украине

Действующий глава кабмина ФРГ Олаф Шольц считает важным поддерживать контакты с Москвой на фоне украинского кризиса. Об этом он сообщил в беседе на телеканале... | 26.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-26T11:49+0300

2024-11-26T11:49+0300

2024-11-26T11:49+0300

политика

россия

украина

германия

олаф шольц

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МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Действующий глава кабмина ФРГ Олаф Шольц считает важным поддерживать контакты с Москвой на фоне украинского кризиса. Об этом он сообщил в беседе на телеканале ZDF."Было ответственно и необходимо это сделать (провести разговор - ред.). ", - сказал политик.По словам Шольца, граждане ожидают разумных действий от него, так как он представляет Германию в Европе и мире.Ранее сообщалась, что между Владимиром Путиным и Олафом Шольцем состоялся телефонный разговор, организованный по инициативе немецкой стороны. В Кремле отметили, что лидеры поделились деловыми взглядами. Тем не менее, Шольц столкнулся с критикой со стороны некоторых политиков, которые выступают за военное решение конфликта в Украине.

https://1prime.ru/20241125/sholts-853070530.html

украина

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россия, украина, германия, олаф шольц