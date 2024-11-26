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В Росконгрессе отметили рост товарооборота между Россией и АСЕАН - 26.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В Росконгрессе отметили рост товарооборота между Россией и АСЕАН
В Росконгрессе отметили рост товарооборота между Россией и АСЕАН - 26.11.2024, ПРАЙМ
В Росконгрессе отметили рост товарооборота между Россией и АСЕАН
Тренд на рост товарооборота России со странами, входящими в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), продолжается в 2024 году, он составляет около 20%, | 26.11.2024, ПРАЙМ
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экономика
росконгресс
асеан
россия
товарооборот
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КУАЛА-ЛУМПУР, 26 ноя — ПРАЙМ. Тренд на рост товарооборота России со странами, входящими в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), продолжается в 2024 году, он составляет около 20%, заявил председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев. "На сегодня это один самых привлекательных регионов с точки зрения торговли, инвестиций и трудовых ресурсов. Что касается развития отношений с Россией, мы видим постоянный рост товарооборота, который в 2023 году достиг со странами АСЕАН почти 22 миллиарда долларов, на 14% превысив показатели 2022 года. И в этом году мы тоже наблюдаем рост порядка 20%. То есть тренд продолжается", - сказал Стуглев на пленарной сессии бизнес-форума "Мир возможностей: Россия-АСЕАН". По его словам, одна из основных сфер сотрудничества Москвы со странами Ассоциации является энергетика. "Основой любой экономики на сегодняшний день является энергетика, поэтому сотрудничество в области энергетики России и АСЕАН будет продолжаться, развиваться, носить всё более высокотехнологичный характер", - подчеркнул Стуглев. Первый международный бизнес-форум "Мир возможностей: Россия-АСЕАН" состоится в столице Малайзии Куала-Лумпуре 26–27 ноября.
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росконгресс, асеан, россия, товарооборот
Экономика, Росконгресс, АСЕАН, РОССИЯ, товарооборот
10:30 26.11.2024 (обновлено: 10:32 26.11.2024)
 
В Росконгрессе отметили рост товарооборота между Россией и АСЕАН

Росконгресс: рост товарооборота между Россией и АСЕАН в 2024 году составляет около 20%

© Unsplash/Alexander GreyДеньги, доллары
Деньги, доллары
© Unsplash/Alexander Grey
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КУАЛА-ЛУМПУР, 26 ноя — ПРАЙМ. Тренд на рост товарооборота России со странами, входящими в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), продолжается в 2024 году, он составляет около 20%, заявил председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев.
"На сегодня это один самых привлекательных регионов с точки зрения торговли, инвестиций и трудовых ресурсов. Что касается развития отношений с Россией, мы видим постоянный рост товарооборота, который в 2023 году достиг со странами АСЕАН почти 22 миллиарда долларов, на 14% превысив показатели 2022 года. И в этом году мы тоже наблюдаем рост порядка 20%. То есть тренд продолжается", - сказал Стуглев на пленарной сессии бизнес-форума "Мир возможностей: Россия-АСЕАН".
По его словам, одна из основных сфер сотрудничества Москвы со странами Ассоциации является энергетика.
"Основой любой экономики на сегодняшний день является энергетика, поэтому сотрудничество в области энергетики России и АСЕАН будет продолжаться, развиваться, носить всё более высокотехнологичный характер", - подчеркнул Стуглев.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2024
Кабмин расширил список товаров для стабилизации цен
10:27
Первый международный бизнес-форум "Мир возможностей: Россия-АСЕАН" состоится в столице Малайзии Куала-Лумпуре 26–27 ноября.
 
ЭкономикаРосконгрессАСЕАНРОССИЯтоварооборот
 
 
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