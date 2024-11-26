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В Росконгрессе отметили рост товарооборота между Россией и АСЕАН

В Росконгрессе отметили рост товарооборота между Россией и АСЕАН - 26.11.2024, ПРАЙМ

В Росконгрессе отметили рост товарооборота между Россией и АСЕАН

Тренд на рост товарооборота России со странами, входящими в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), продолжается в 2024 году, он составляет около 20%, | 26.11.2024, ПРАЙМ

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КУАЛА-ЛУМПУР, 26 ноя — ПРАЙМ. Тренд на рост товарооборота России со странами, входящими в Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), продолжается в 2024 году, он составляет около 20%, заявил председатель правления, директор фонда "Росконгресс" Александр Стуглев. "На сегодня это один самых привлекательных регионов с точки зрения торговли, инвестиций и трудовых ресурсов. Что касается развития отношений с Россией, мы видим постоянный рост товарооборота, который в 2023 году достиг со странами АСЕАН почти 22 миллиарда долларов, на 14% превысив показатели 2022 года. И в этом году мы тоже наблюдаем рост порядка 20%. То есть тренд продолжается", - сказал Стуглев на пленарной сессии бизнес-форума "Мир возможностей: Россия-АСЕАН". По его словам, одна из основных сфер сотрудничества Москвы со странами Ассоциации является энергетика. "Основой любой экономики на сегодняшний день является энергетика, поэтому сотрудничество в области энергетики России и АСЕАН будет продолжаться, развиваться, носить всё более высокотехнологичный характер", - подчеркнул Стуглев. Первый международный бизнес-форум "Мир возможностей: Россия-АСЕАН" состоится в столице Малайзии Куала-Лумпуре 26–27 ноября.

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росконгресс, асеан, россия, товарооборот