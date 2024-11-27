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В Абхазии заявили, что для российских туристов никаких рисков нет

В Абхазии заявили, что для российских туристов никаких рисков нет - 27.11.2024, ПРАЙМ

В Абхазии заявили, что для российских туристов никаких рисков нет

Никаких рисков для прибывающих в Абхазию российских туристов нет, ситуация в республике спокойная, говорится в сообщении абхазского МИД. | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T18:33+0300

2024-11-27T18:33+0300

2024-11-27T18:33+0300

абхазия

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туризм

безопасность

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СУХУМ, 27 ноя - ПРАЙМ. Никаких рисков для прибывающих в Абхазию российских туристов нет, ситуация в республике спокойная, говорится в сообщении абхазского МИД. "Возникший в середине ноября политический кризис имел локальный, внутриполитический характер и полностью завершился в рамках конституционного поля. В связи с вышеуказанным сообщаем, что никаких оснований для беспокойства или рисков для безопасности граждан, пребывающих в Республику Абхазия на отдых или по иным целям, нет", - говорится в заявлении. В МИД отметили, что все государственные органы страны работают в обычном формате, обстановка в стране спокойная, а новости о беспорядках и волнениях не соответствуют действительности. "Любые заявления о якобы имеющих место беспорядках на территории страны на сегодняшний день неверны и беспочвенны. Органы государственной власти осуществляют свои функции в штатном режиме", - говорится в заявлении. Министерство иностранных дел России 15 ноября рекомендовало российским гражданам воздержаться от поездок в Абхазию из-за внутриполитической ситуации. Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Оппозиция считает, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе администрацию президента, и потребовали отставки главы государства. Президент Аслан Бжания согласился уйти в отставку, после этого сторонники оппозиции покинули захваченные здания.

https://1prime.ru/20241120/abkhaziya-852943524.html

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абхазия, россия, туризм, безопасность