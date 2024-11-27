https://1prime.ru/20241127/abkhaziya-853135279.html
В Абхазии заявили, что для российских туристов никаких рисков нет
В Абхазии заявили, что для российских туристов никаких рисков нет - 27.11.2024, ПРАЙМ
В Абхазии заявили, что для российских туристов никаких рисков нет
Никаких рисков для прибывающих в Абхазию российских туристов нет, ситуация в республике спокойная, говорится в сообщении абхазского МИД. | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T18:33+0300
2024-11-27T18:33+0300
2024-11-27T18:33+0300
абхазия
россия
туризм
безопасность
https://cdnn.1prime.ru/img/84186/90/841869042_0:317:3077:2048_1920x0_80_0_0_35c9b7e7b3f62d46c0822f764eec9d36.jpg
СУХУМ, 27 ноя - ПРАЙМ. Никаких рисков для прибывающих в Абхазию российских туристов нет, ситуация в республике спокойная, говорится в сообщении абхазского МИД. "Возникший в середине ноября политический кризис имел локальный, внутриполитический характер и полностью завершился в рамках конституционного поля. В связи с вышеуказанным сообщаем, что никаких оснований для беспокойства или рисков для безопасности граждан, пребывающих в Республику Абхазия на отдых или по иным целям, нет", - говорится в заявлении. В МИД отметили, что все государственные органы страны работают в обычном формате, обстановка в стране спокойная, а новости о беспорядках и волнениях не соответствуют действительности. "Любые заявления о якобы имеющих место беспорядках на территории страны на сегодняшний день неверны и беспочвенны. Органы государственной власти осуществляют свои функции в штатном режиме", - говорится в заявлении. Министерство иностранных дел России 15 ноября рекомендовало российским гражданам воздержаться от поездок в Абхазию из-за внутриполитической ситуации. Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Оппозиция считает, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе администрацию президента, и потребовали отставки главы государства. Президент Аслан Бжания согласился уйти в отставку, после этого сторонники оппозиции покинули захваченные здания.
https://1prime.ru/20241120/abkhaziya-852943524.html
абхазия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84186/90/841869042_346:0:3077:2048_1920x0_80_0_0_4c30652622b72e6426b35a1e33be5511.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
абхазия, россия, туризм, безопасность
АБХАЗИЯ, РОССИЯ, Туризм, безопасность
В Абхазии заявили, что для российских туристов никаких рисков нет
МИД Абхазии: никаких рисков для российских туристов в Абхазии нет
СУХУМ, 27 ноя - ПРАЙМ. Никаких рисков для прибывающих в Абхазию российских туристов нет, ситуация в республике спокойная, говорится в сообщении абхазского МИД.
"Возникший в середине ноября политический кризис имел локальный, внутриполитический характер и полностью завершился в рамках конституционного поля. В связи с вышеуказанным сообщаем, что никаких оснований для беспокойства или рисков для безопасности граждан, пребывающих в Республику Абхазия на отдых или по иным целям, нет", - говорится в заявлении.
В МИД отметили, что все государственные органы страны работают в обычном формате, обстановка в стране спокойная, а новости о беспорядках и волнениях не соответствуют действительности. "Любые заявления о якобы имеющих место беспорядках на территории страны на сегодняшний день неверны и беспочвенны. Органы государственной власти осуществляют свои функции в штатном режиме", - говорится в заявлении.
Министерство иностранных дел России 15 ноября рекомендовало российским гражданам воздержаться от поездок в Абхазию из-за внутриполитической ситуации.
Противостояние властей и оппозиции в Абхазии началось из-за соглашения с РФ об инвестициях, которое предусматривает строительство апартаментов в Абхазии. Оппозиция считает, что его реализация приведет к подорожанию жилья, а также к рискам для малого и среднего бизнеса в республике. Сторонники оппозиции захватили комплекс правительственных зданий в Сухуме, в том числе администрацию президента, и потребовали отставки главы государства. Президент Аслан Бжания согласился уйти в отставку, после этого сторонники оппозиции покинули захваченные здания.
"Абхазия определилась". Вот что Россия готова дать ближайшему союзнику