https://1prime.ru/20241127/aktsii-853116398.html
Акции HP Inc потеряли в цене на постторгах
Акции HP Inc потеряли в цене на постторгах - 27.11.2024, ПРАЙМ
Акции HP Inc потеряли в цене на постторгах
Стоимость акций американской HP Inc опускается после закрытия основных торгов на 7,54% после выхода отчета, продемонстрировавшего снижение прибыли,... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T09:48+0300
2024-11-27T09:48+0300
2024-11-27T09:48+0300
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Стоимость акций американской HP Inc опускается после закрытия основных торгов на 7,54% после выхода отчета, продемонстрировавшего снижение прибыли, свидетельствуют данные торгов и релиза компании. По состоянию на 9.24 мск акции HP Inc на постторгах дешевеют на 7,54%, до 36,15 доллара. По итогам торгов вторника акции подешевели на 0,51%, до 39,1 доллара. По итогам последнего квартала финансового года, завершившегося 31 октября, чистая прибыль HP Inc уменьшилась на 7% в годовом выражении и составила 906 миллиона, разводненная прибыль на акцию - до 0,93 доллара с 0,97 доллара годом ранее. Скорректированная прибыль на акцию составила 0,9 доллара. Выручка при этом увеличилась на 1,7% в годовом выражении, до 14,055 миллиарда долларов, а том числе у подразделения Personal Systems (сегмент персональных вычислительных систем), на которое приходится около 70% выручки всей компании, выросла на 2% год к году - до 9,6 миллиарда долларов. Показатель бизнеса Printing (средства для печати) поднялся на 1% в годовом выражении - до 4,5 миллиарда долларов. По итогам всего финансового года чистая прибыль компании снизилась на 15%, до 2,775 миллиарда долларов, разводненная прибыль на акцию - до 2,81 доллара с 3,26 доллара годом ранее. Выручка при этом незначительно сократилась (на 0,3%) в годовом выражении, до 53,559 миллиарда долларов. Также, согласно отчету, по итогам начавшегося квартала нового финансового года компания ожидает разводненную прибыль на акцию в диапазоне 0,57-0,63 доллара. Скорректированная разводненная прибыль на акцию прогнозируется в первом квартале на уровне 0,7-0,76 доллара, тогда как аналитики, мнение которых приводит агентство Блумберг ожидали показатель в среднем на уровне 0,86 доллара.
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hp, акции, постторги
Акции HP Inc потеряли в цене на постторгах
Акции HP Inc на постторгах дешевеют на 7,54% после выхода отчетности
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Стоимость акций американской HP Inc опускается после закрытия основных торгов на 7,54% после выхода отчета, продемонстрировавшего снижение прибыли, свидетельствуют данные торгов и релиза компании.
По состоянию на 9.24 мск акции HP Inc на постторгах дешевеют на 7,54%, до 36,15 доллара. По итогам торгов вторника акции подешевели на 0,51%, до 39,1 доллара.
По итогам последнего квартала финансового года, завершившегося 31 октября, чистая прибыль HP Inc уменьшилась на 7% в годовом выражении и составила 906 миллиона, разводненная прибыль на акцию - до 0,93 доллара с 0,97 доллара годом ранее. Скорректированная прибыль на акцию составила 0,9 доллара.
Выручка при этом увеличилась на 1,7% в годовом выражении, до 14,055 миллиарда долларов, а том числе у подразделения Personal Systems (сегмент персональных вычислительных систем), на которое приходится около 70% выручки всей компании, выросла на 2% год к году - до 9,6 миллиарда долларов. Показатель бизнеса Printing (средства для печати) поднялся на 1% в годовом выражении - до 4,5 миллиарда долларов.
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По итогам всего финансового года чистая прибыль компании снизилась на 15%, до 2,775 миллиарда долларов, разводненная прибыль на акцию - до 2,81 доллара с 3,26 доллара годом ранее. Выручка при этом незначительно сократилась (на 0,3%) в годовом выражении, до 53,559 миллиарда долларов.
Также, согласно отчету, по итогам начавшегося квартала нового финансового года компания ожидает разводненную прибыль на акцию в диапазоне 0,57-0,63 доллара. Скорректированная разводненная прибыль на акцию прогнозируется в первом квартале на уровне 0,7-0,76 доллара, тогда как аналитики, мнение которых приводит агентство Блумберг ожидали показатель в среднем на уровне 0,86 доллара.