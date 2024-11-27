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Биржи АТР в основном растут на опасениях США по импортным пошлинам - 27.11.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241127/birzha-853113504.html
Биржи АТР в основном растут на опасениях США по импортным пошлинам
Биржи АТР в основном растут на опасениях США по импортным пошлинам - 27.11.2024, ПРАЙМ
Биржи АТР в основном растут на опасениях США по импортным пошлинам
Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду в основном растут, при этом опасения вокруг дальнейших действий США относительно... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T07:45+0300
2024-11-27T07:45+0300
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду в основном растут, при этом опасения вокруг дальнейших действий США относительно импортных пошлин сохраняются, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 7.24 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,52%, до 3 276,58 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,63%, до 1 968,43 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,43%, до 19 242 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,37%, до 2 510,97 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,67%, до 8 415,8 пункта, японский Nikkei 225 опускался на 0,75%, до 38 124,5 пункта. Мировые рынки продолжают оценивать объявленные ранее заявления выбранного президентом США Дональда Трампа о прибавлении 10% к пошлинам на товары из Китая. Кроме того, он заявил, что с 20 января, после вступления в должность, подпишет указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады. "Перспективы будущих пошлин США по-прежнему вызывают беспокойство на рынках Азии. Назначение Джеймисона Грира торговым представителем США в большей степени соответствует ожиданиям и указывает на более жесткую торговую позицию США при администрации Дональда Трампа ", - цитирует агентство Блумберг главного экономиста по Азии HSBC Holdings Plc в Гонконге Фредерика Нойманна (Frederic Neumann). Кроме того, предлагаемый Трампом на пост главы минфина США инвестор Скотт Бессент ранее заявил, что поддерживает использование пошлин как рычага для изменения торговых соглашений, которые "невыгодны США".
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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192
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192
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рынки, торги, сша, азия, москва, дональд трамп, shenzhen composite, hang seng index, kospi
Рынки, Торги, Экономика, США, АЗИЯ, МОСКВА, Дональд Трамп, Shenzhen Composite, Hang Seng Index, KOSPI
07:45 27.11.2024
 
Биржи АТР в основном растут на опасениях США по импортным пошлинам

Биржи АТР в основном растут на опасениях США по импортным пошлинам

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду в основном растут, при этом опасения вокруг дальнейших действий США относительно импортных пошлин сохраняются, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 7.24 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite увеличивался на 0,52%, до 3 276,58 пункта, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite - на 0,63%, до 1 968,43 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,43%, до 19 242 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,37%, до 2 510,97 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 0,67%, до 8 415,8 пункта, японский Nikkei 225 опускался на 0,75%, до 38 124,5 пункта.
Мировые рынки продолжают оценивать объявленные ранее заявления выбранного президентом США Дональда Трампа о прибавлении 10% к пошлинам на товары из Китая. Кроме того, он заявил, что с 20 января, после вступления в должность, подпишет указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады.
"Перспективы будущих пошлин США по-прежнему вызывают беспокойство на рынках Азии. Назначение Джеймисона Грира торговым представителем США в большей степени соответствует ожиданиям и указывает на более жесткую торговую позицию США при администрации Дональда Трампа ", - цитирует агентство Блумберг главного экономиста по Азии HSBC Holdings Plc в Гонконге Фредерика Нойманна (Frederic Neumann).
Кроме того, предлагаемый Трампом на пост главы минфина США инвестор Скотт Бессент ранее заявил, что поддерживает использование пошлин как рычага для изменения торговых соглашений, которые "невыгодны США".
 
ЭкономикаРынкиТоргиСШААЗИЯМОСКВАДональд ТрампShenzhen CompositeHang Seng IndexKOSPI
 
 
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