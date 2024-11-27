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Суд признал незаконным отказ в регистрации бренда "Пираты Карибского моря" - 27.11.2024, ПРАЙМ
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Суд признал незаконным отказ в регистрации бренда "Пираты Карибского моря"
Суд признал незаконным отказ в регистрации бренда "Пираты Карибского моря" - 27.11.2024, ПРАЙМ
Суд признал незаконным отказ в регистрации бренда "Пираты Карибского моря"
Суд по интеллектуальным правам по заявлению калужского ликеро-водочного завода "Кристалл" (КЛВЗ) признал незаконным решение Роспатента, которым предприятию было | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T14:31+0300
2024-11-27T14:31+0300
клвз "кристалл"
"пираты карибского моря"
роспатент
суд
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МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам по заявлению калужского ликеро-водочного завода "Кристалл" (КЛВЗ) признал незаконным решение Роспатента, которым предприятию было отказано в регистрации товарного знака "Пираты Карибского моря"/Pirates of the Caribbean, следует из сообщения в картотеке арбитражных дел. Патентное ведомство отклонило заявку КЛВЗ и отказалось регистрировать товарный знак, поскольку он вызывает у потребителей ассоциации с известной серией кинофильмов американской киностудии Disney. Как указал Роспатент в решении, "широкий охват зрительской аудитории кинофильмами из серии "Пираты Карибского моря" на протяжении многих лет… сведения о них в различных источниках информации… а также упомянутые результаты социологического исследования позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение способно ассоциироваться в сознании потребителя именно с продукцией компании "Дисней", под эгидой которой, помимо непосредственного кинопроизводства, осуществляется также выпуск различной продукции, связанной с продвижением кинофильмов (мерчандайзинг)". При этом, отметило ведомство, законом "не допускается… регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя". Не убедили Роспатент и доводы "Кристалла", что у него уже имеется товарный знак "Фантомас". Ранее "Кристалл" уже судился из-за этих брендов с самой студией Disney. Он просил досрочно прекратить их правовую охрану в России для алкогольных напитков. Суд в сентябре 2023 года иск отклонил, установив, что Disney сам отказался от алкоголя для бренда Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest, а регистрация бренда "Пираты Карибского моря" истекла, и студия продевать ее не стала. После того разбирательства генеральный директор КЛВЗ Артем Чубукин говорил РИА Новости, что завод планирует выпускать ром под названием "Пираты Карибского моря". По его словам, "теперь у Роспатента нет никаких причин отказать… в регистрации законного права на торговую марку". Калужский ЛВЗ "Кристалл" ведет историю с начала XX века, сейчас производство находится в Обнинске, среди брендов – водки "Тейка", "Особый резервъ", Bionica, "Максимка", сообщает сайт предприятия.
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клвз "кристалл", "пираты карибского моря", роспатент, суд
КЛВЗ "Кристалл", "Пираты Карибского моря", Роспатент, суд
14:31 27.11.2024
 
Суд признал незаконным отказ в регистрации бренда "Пираты Карибского моря"

Суд признал незаконным отказ "Кристаллу" в регистрации бренда "Пираты Карибского моря"

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкВерховный суд Российской Федерации
Верховный суд Российской Федерации - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Суд по интеллектуальным правам по заявлению калужского ликеро-водочного завода "Кристалл" (КЛВЗ) признал незаконным решение Роспатента, которым предприятию было отказано в регистрации товарного знака "Пираты Карибского моря"/Pirates of the Caribbean, следует из сообщения в картотеке арбитражных дел.
Патентное ведомство отклонило заявку КЛВЗ и отказалось регистрировать товарный знак, поскольку он вызывает у потребителей ассоциации с известной серией кинофильмов американской киностудии Disney.
Как указал Роспатент в решении, "широкий охват зрительской аудитории кинофильмами из серии "Пираты Карибского моря" на протяжении многих лет… сведения о них в различных источниках информации… а также упомянутые результаты социологического исследования позволяют сделать вывод о том, что заявленное обозначение способно ассоциироваться в сознании потребителя именно с продукцией компании "Дисней", под эгидой которой, помимо непосредственного кинопроизводства, осуществляется также выпуск различной продукции, связанной с продвижением кинофильмов (мерчандайзинг)".
При этом, отметило ведомство, законом "не допускается… регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя". Не убедили Роспатент и доводы "Кристалла", что у него уже имеется товарный знак "Фантомас".
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Ранее "Кристалл" уже судился из-за этих брендов с самой студией Disney. Он просил досрочно прекратить их правовую охрану в России для алкогольных напитков. Суд в сентябре 2023 года иск отклонил, установив, что Disney сам отказался от алкоголя для бренда Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest, а регистрация бренда "Пираты Карибского моря" истекла, и студия продевать ее не стала.
После того разбирательства генеральный директор КЛВЗ Артем Чубукин говорил РИА Новости, что завод планирует выпускать ром под названием "Пираты Карибского моря". По его словам, "теперь у Роспатента нет никаких причин отказать… в регистрации законного права на торговую марку".
Калужский ЛВЗ "Кристалл" ведет историю с начала XX века, сейчас производство находится в Обнинске, среди брендов – водки "Тейка", "Особый резервъ", Bionica, "Максимка", сообщает сайт предприятия.
 
КЛВЗ "Кристалл""Пираты Карибского моря"Роспатентсуд
 
 
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