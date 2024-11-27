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Госдума приняла закон для обеспечения жильем ветеранов и участников СВО

Госдума приняла закон для обеспечения жильем ветеранов и участников СВО - 27.11.2024, ПРАЙМ

Госдума приняла закон для обеспечения жильем ветеранов и участников СВО

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий обеспечить жильем ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции (СВО) через... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T17:29+0300

2024-11-27T17:29+0300

2024-11-27T17:29+0300

госдума

общество

жилье

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, позволяющий обеспечить жильем ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции (СВО) через жилищно-строительные кооперативы (ЖСК).Документ включает ветеранов и участников СВО в перечень лиц, которые могут быть приняты в члены ЖСК, создаваемых, в том числе с участием государства, в целях обеспечения жильем определенных категорий граждан. Порядок получения документов, подтверждающих отнесение к одной из категорий участников СВО, определит правительство РФ. Закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования."Принятые сегодня изменения в законодательство свидетельствуют о стремлении государства обеспечить достойные условия жизни для тех, кто внес значительный вклад в защиту и безопасность страны, признавая их заслуги и предоставляя им необходимые социальные гарантии", - заявил журналистам председатель профильного комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Причем закон не только расширяет категории граждан, имеющих право на жилищную поддержку, но и устанавливает четкие механизмы реализации этих прав, подчеркнул он.В процессе доработки документа его содержание "было существенно расширено, чтобы охватить более широкий спектр социальных гарантий для ветеранов и участников СВО", сообщил депутат. В частности, по его словам, ветераны боевых действий получат приоритет при формировании списков граждан, имеющих право вступить в ЖСК. Преимущественное право на участие в программах жилищного строительства существенно улучшит их возможности по обеспечению жильем, пояснил Гаврилов.Также закон теперь включает в перечень участников СВО, имеющих право вступать в ЖСК, и граждан, выполняющих задачи по отражению вооруженных провокаций на территории РФ и на приграничных территориях, прилегающих к районам проведения СВО.При этом уточнены критерии и порядок признания граждан участниками СВО. Теперь их категории будет определять правительство РФ, - это "позволит более точно и оперативно реагировать на изменения в социально-политической обстановке и учитывать всех, кто внес вклад в обеспечение безопасности страны", сказал депутат. А процесс подтверждения прав на льготы для участников СВО станет более прозрачным и доступным.Согласно действующему законодательству, государство безвозмездно предоставляет жилищно-строительным кооперативам, которые создаются определенными категориями граждан, земельные участки для строительства жилья. Впоследствии члены кооператива получают дома и квартиры для своего проживания. К таким категориям сейчас относятся многодетные граждане, работники социальных и образовательных учреждений, учреждений культуры, здравоохранения и т.д.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

госдума, общество , жилье