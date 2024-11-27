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Минфин назвал ожидаемый объем дефицита в бюджетах регионов

Минфин назвал ожидаемый объем дефицита в бюджетах регионов - 27.11.2024, ПРАЙМ

Минфин назвал ожидаемый объем дефицита в бюджетах регионов

Минфин РФ ожидает, что бюджеты регионов в 2024 году будут сбалансированы, общий дефицит составит около 100 миллиардов рублей, сообщил министр финансов Антон... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T11:38+0300

2024-11-27T11:38+0300

2024-11-27T11:38+0300

экономика

россия

минфин

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Минфин РФ ожидает, что бюджеты регионов в 2024 году будут сбалансированы, общий дефицит составит около 100 миллиардов рублей, сообщил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации."Мы в этом году ожидаем в целом баланс. Если говорить о цифрах, то порядка 100 миллиардов рублей мы ожидаем дефицит бюджета по итогам 2024 года", - сказал министр, говоря об исполнении бюджетов российских регионов.Сейчас, по его словам, ситуация с исполнением региональных бюджетов стабильна. "Профицит (бюджетов регионов - ред.) на сегодняшний момент составляет более триллиона рублей", - отметил Силуанов.При этом Минфин видит рост собственной доходной базы регионов. "Рост составляет порядка 15%. Но внутри этого роста ситуация различается", - сказал он.

https://1prime.ru/20241126/minfin-853102930.html

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россия, минфин