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Западу придется признать свое поражение на Украине или погибнуть, пишут СМИ - 27.11.2024, ПРАЙМ
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Западу придется признать свое поражение на Украине или погибнуть, пишут СМИ
Западу придется признать свое поражение на Украине или погибнуть, пишут СМИ - 27.11.2024, ПРАЙМ
Западу придется признать свое поражение на Украине или погибнуть, пишут СМИ
Возможная война в Европе представляет угрозу для НАТО и в любом случае закончится поражением Запада, говорится в материале аргентинского издания Pagina12. | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T12:31+0300
2024-11-27T12:31+0300
политика
россия
запад
украина
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Возможная война в Европе представляет угрозу для НАТО и в любом случае закончится поражением Запада, говорится в материале аргентинского издания Pagina12."Пока Западу удается избежать очевидного военного поражения благодаря информационной войне, манипуляциям и агентам влияния, Москва продолжает наступление на поле боя против 32 стран, входящих в НАТО", - отмечается в публикации.Согласно авторам материала, разрешение конфликта в Восточной Европе имеет огромное геополитическое, стратегическое и экономическое значение. Конфликт начался тысячу дней назад, когда Россия решила прекратить провокацию со стороны НАТО, начатую еще в 1990-х годах.Кроме того, уходящая администрация Байдена старается переложить ответственность за эскалацию конфликта на Трампа и передать хаос новому главе Белого дома.В издании заключили, что Западу придется сделать сложный выбор: признать ошибку и прекратить противостояние с Москвой, признать военное поражение или продолжать свою политику и принять ядерный апокалипсис.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20241126/konflikt-853099175.html
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россия, запад, украина
Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, УКРАИНА
12:31 27.11.2024
 
Западу придется признать свое поражение на Украине или погибнуть, пишут СМИ

Pagina12: Запад должен признать свое поражение перед Россией или погибнуть

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкТренировка расчета РСЗО "Ураган" в зоне спецоперации
Тренировка расчета РСЗО Ураган в зоне спецоперации - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Возможная война в Европе представляет угрозу для НАТО и в любом случае закончится поражением Запада, говорится в материале аргентинского издания Pagina12.
"Пока Западу удается избежать очевидного военного поражения благодаря информационной войне, манипуляциям и агентам влияния, Москва продолжает наступление на поле боя против 32 стран, входящих в НАТО", - отмечается в публикации.
Согласно авторам материала, разрешение конфликта в Восточной Европе имеет огромное геополитическое, стратегическое и экономическое значение. Конфликт начался тысячу дней назад, когда Россия решила прекратить провокацию со стороны НАТО, начатую еще в 1990-х годах.
Кроме того, уходящая администрация Байдена старается переложить ответственность за эскалацию конфликта на Трампа и передать хаос новому главе Белого дома.
В издании заключили, что Западу придется сделать сложный выбор: признать ошибку и прекратить противостояние с Москвой, признать военное поражение или продолжать свою политику и принять ядерный апокалипсис.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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