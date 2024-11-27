https://1prime.ru/20241127/porazhenie-853122082.html

Западу придется признать свое поражение на Украине или погибнуть, пишут СМИ

Западу придется признать свое поражение на Украине или погибнуть, пишут СМИ - 27.11.2024, ПРАЙМ

Западу придется признать свое поражение на Украине или погибнуть, пишут СМИ

Возможная война в Европе представляет угрозу для НАТО и в любом случае закончится поражением Запада, говорится в материале аргентинского издания Pagina12. | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T12:31+0300

2024-11-27T12:31+0300

2024-11-27T12:31+0300

политика

россия

запад

украина

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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Возможная война в Европе представляет угрозу для НАТО и в любом случае закончится поражением Запада, говорится в материале аргентинского издания Pagina12."Пока Западу удается избежать очевидного военного поражения благодаря информационной войне, манипуляциям и агентам влияния, Москва продолжает наступление на поле боя против 32 стран, входящих в НАТО", - отмечается в публикации.Согласно авторам материала, разрешение конфликта в Восточной Европе имеет огромное геополитическое, стратегическое и экономическое значение. Конфликт начался тысячу дней назад, когда Россия решила прекратить провокацию со стороны НАТО, начатую еще в 1990-х годах.Кроме того, уходящая администрация Байдена старается переложить ответственность за эскалацию конфликта на Трампа и передать хаос новому главе Белого дома.В издании заключили, что Западу придется сделать сложный выбор: признать ошибку и прекратить противостояние с Москвой, признать военное поражение или продолжать свою политику и принять ядерный апокалипсис.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20241126/konflikt-853099175.html

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россия, запад, украина