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Западу придется признать свое поражение на Украине или погибнуть, пишут СМИ
Западу придется признать свое поражение на Украине или погибнуть, пишут СМИ - 27.11.2024, ПРАЙМ
Западу придется признать свое поражение на Украине или погибнуть, пишут СМИ
Возможная война в Европе представляет угрозу для НАТО и в любом случае закончится поражением Запада, говорится в материале аргентинского издания Pagina12. | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T12:31+0300
2024-11-27T12:31+0300
2024-11-27T12:31+0300
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МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Возможная война в Европе представляет угрозу для НАТО и в любом случае закончится поражением Запада, говорится в материале аргентинского издания Pagina12."Пока Западу удается избежать очевидного военного поражения благодаря информационной войне, манипуляциям и агентам влияния, Москва продолжает наступление на поле боя против 32 стран, входящих в НАТО", - отмечается в публикации.Согласно авторам материала, разрешение конфликта в Восточной Европе имеет огромное геополитическое, стратегическое и экономическое значение. Конфликт начался тысячу дней назад, когда Россия решила прекратить провокацию со стороны НАТО, начатую еще в 1990-х годах.Кроме того, уходящая администрация Байдена старается переложить ответственность за эскалацию конфликта на Трампа и передать хаос новому главе Белого дома.В издании заключили, что Западу придется сделать сложный выбор: признать ошибку и прекратить противостояние с Москвой, признать военное поражение или продолжать свою политику и принять ядерный апокалипсис.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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Политика, РОССИЯ, ЗАПАД, УКРАИНА
Западу придется признать свое поражение на Украине или погибнуть, пишут СМИ
Pagina12: Запад должен признать свое поражение перед Россией или погибнуть
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ.
Возможная война в Европе представляет угрозу для НАТО и в любом случае закончится поражением Запада, говорится
в материале аргентинского издания Pagina12.
"Пока Западу удается избежать очевидного военного поражения благодаря информационной войне, манипуляциям и агентам влияния, Москва продолжает наступление на поле боя против 32 стран, входящих в НАТО", - отмечается в публикации.
Согласно авторам материала, разрешение конфликта в Восточной Европе имеет огромное геополитическое, стратегическое и экономическое значение. Конфликт начался тысячу дней назад, когда Россия решила прекратить провокацию со стороны НАТО, начатую еще в 1990-х годах.
Кроме того, уходящая администрация Байдена старается переложить ответственность за эскалацию конфликта на Трампа и передать хаос новому главе Белого дома.
В издании заключили, что Западу придется сделать сложный выбор: признать ошибку и прекратить противостояние с Москвой, признать военное поражение или продолжать свою политику и принять ядерный апокалипсис.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
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