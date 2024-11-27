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Совфед продлил в механизм приостановки прав иностранных холдингов в ЭЗО

Совфед продлил в механизм приостановки прав иностранных холдингов в ЭЗО - 27.11.2024, ПРАЙМ

Совфед продлил в механизм приостановки прав иностранных холдингов в ЭЗО

Сенаторы одобрили закон, который продлевает на 2025 год механизм приостановки корпоративных прав иностранных холдинговых компаний (ИХК) в отношении российских... | 27.11.2024, ПРАЙМ

2024-11-27T15:35+0300

2024-11-27T15:35+0300

2024-11-27T15:35+0300

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МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Сенаторы одобрили закон, который продлевает на 2025 год механизм приостановки корпоративных прав иностранных холдинговых компаний (ИХК) в отношении российских экономически значимых организаций (ЭЗО). Действующее законодательство допускает приостановку корпоративных прав ИХК в отношении ЭЗО в судебном порядке. В частности, это возможно при совершении иностранным холдингом действий, препятствующих управлению ЭЗО, способных привести к приостановке ее работы, ликвидации или банкротству, направленных на соблюдение антироссийских санкций. Со дня вынесения арбитражным судом такого решения ИХК временно лишается, в частности, права голоса на собрании акционеров, права распоряжаться принадлежащими ей акциями ЭЗО и получать по ним дивиденды, преимущественного права приобретения таких акций. Акции (доли в уставном капитале) экономически значимой организации, принадлежащие ИХК, переходят к самой ЭЗО. При этом российские инвесторы, которые косвенно владеют акциями ЭЗО через ИХК, обязаны вступить в прямое владение ими. Для иностранцев предусмотрено лишь такое право, а не обязанность. На данный момент особенности приостановки корпоративных прав иностранных холдингов устанавливаются на срок, определенный судебным актом, но не более чем до конца текущего года. Закон должен вступить в силу со дня официального опубликования.

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россия, совфед, бизнес, эзо, права