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США ввели санкции против российской компании Bearings on Lipetsk
США ввели санкции против российской компании Bearings on Lipetsk - 27.11.2024, ПРАЙМ
США ввели санкции против российской компании Bearings on Lipetsk
Вашингтон ввел санкции против российской фирмы Bearings on Lipetsk LLC и гражданина России Игоря Мичурина в рамках американского закона о нераспространении... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T20:11+0300
2024-11-27T20:11+0300
2024-11-27T20:11+0300
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ВАШИНГТОН, 27 ноя - ПРАЙМ. Вашингтон ввел санкции против российской фирмы Bearings on Lipetsk LLC и гражданина России Игоря Мичурина в рамках американского закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии, говорится в опубликованном документе государственного департамента. В документе говорится, что правительство США 20 ноября 2024 года применило меры, предусмотренные разделом 3 Закона о нераспространении в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии "к следующим иностранным лицам: Bearings on Lipetsk LLC (российская организация) и любой преемник, подразделение или дочернее предприятие". Также под санкции попал гражданин России Мичурин Игорь Александрович. Кроме того, Госдеп ввел санкции против китайской организации Dandong Mason-Age Trade Co Ltd., и двух физических лиц из КНДР. В Госдепе указали, что эти меры должны применяться ответственными департаментами и агентствами правительства США и будут действовать в течение двух лет с даты вступления в силу, за исключением случаев, когда госсекретарь США может определить иное.
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сша, госдеп, санкции против рф
Политика, США, Госдеп, санкции против РФ
США ввели санкции против российской компании Bearings on Lipetsk
Госдеп: США ввели санкции против фирмы Bearings on Lipetsk и гражданина России
ВАШИНГТОН, 27 ноя - ПРАЙМ. Вашингтон ввел санкции против российской фирмы Bearings on Lipetsk LLC и гражданина России Игоря Мичурина в рамках американского закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии, говорится в опубликованном документе государственного департамента.
В документе говорится, что правительство США 20 ноября 2024 года применило меры, предусмотренные разделом 3 Закона о нераспространении в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии "к следующим иностранным лицам: Bearings on Lipetsk LLC (российская организация) и любой преемник, подразделение или дочернее предприятие".
Также под санкции попал гражданин России Мичурин Игорь Александрович.
Кроме того, Госдеп ввел санкции против китайской организации Dandong Mason-Age Trade Co Ltd., и двух физических лиц из КНДР.
В Госдепе указали, что эти меры должны применяться ответственными департаментами и агентствами правительства США и будут действовать в течение двух лет с даты вступления в силу, за исключением случаев, когда госсекретарь США может определить иное.
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