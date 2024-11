https://1prime.ru/20241127/ssha--853140652.html

США ввели санкции против российской компании Bearings on Lipetsk

2024-11-27T20:11+0300

политика

сша

госдеп

санкции против рф

ВАШИНГТОН, 27 ноя - ПРАЙМ. Вашингтон ввел санкции против российской фирмы Bearings on Lipetsk LLC и гражданина России Игоря Мичурина в рамках американского закона о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, КНДР и Сирии, говорится в опубликованном документе государственного департамента. В документе говорится, что правительство США 20 ноября 2024 года применило меры, предусмотренные разделом 3 Закона о нераспространении в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии "к следующим иностранным лицам: Bearings on Lipetsk LLC (российская организация) и любой преемник, подразделение или дочернее предприятие". Также под санкции попал гражданин России Мичурин Игорь Александрович. Кроме того, Госдеп ввел санкции против китайской организации Dandong Mason-Age Trade Co Ltd., и двух физических лиц из КНДР. В Госдепе указали, что эти меры должны применяться ответственными департаментами и агентствами правительства США и будут действовать в течение двух лет с даты вступления в силу, за исключением случаев, когда госсекретарь США может определить иное.

сша

