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Эксперты объяснили, ядерные заряды какого размера может нести "Орешник" - 27.11.2024, ПРАЙМ
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Эксперты объяснили, ядерные заряды какого размера может нести "Орешник"
Эксперты объяснили, ядерные заряды какого размера может нести "Орешник" - 27.11.2024, ПРАЙМ
Эксперты объяснили, ядерные заряды какого размера может нести "Орешник"
Новейшая российская баллистическая ракета "Орешник" сможет доставлять ядерные заряды суммарной мощностью до 900 килотонн, рассказали эксперты портала... | 27.11.2024, ПРАЙМ
2024-11-27T16:03+0300
2024-11-27T16:03+0300
вооружения
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МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Новейшая российская баллистическая ракета "Орешник" сможет доставлять ядерные заряды суммарной мощностью до 900 килотонн, рассказали эксперты портала Объясняем.рф. "В ядерном исполнении "Орешник" может доставить заряды общей мощностью 900 килотонн (45 Хиросим)", - следует из опубликованной в Telegram-канале инфографики.При это отмечено, что время подлёта ракеты с полигона Капустин Яр до штаб-квартиры Североатлантического альянса в Брюсселе составит 17 минут. До авиабазы Рамштайн в Германии она долетит за 15 минут, а до базы ПРО США в польском Редзиково – за 11 минут. Максимальная дальность поражения "Орешника", согласно данным портала, составляет 5,5 тысячи километров, она развивает скорость до 10 Махов (12 380 километров в час) и нести боевую часть массой до полутора тонн.
https://1prime.ru/20241127/oruzhie-853129276.html
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ракетные удары, россия, нато
Вооружения, ракетные удары, РОССИЯ, НАТО
16:03 27.11.2024
 
Эксперты объяснили, ядерные заряды какого размера может нести "Орешник"

"Объясняем.рф": "Орешник" может доставлять ядерные заряды до 900 килотонн

© Фото : Staff Sgt. Brittany MurphyЗапуск ракеты Minuteman III. Архивное фото
Запуск ракеты Minuteman III. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
© Фото : Staff Sgt. Brittany Murphy
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МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Новейшая российская баллистическая ракета "Орешник" сможет доставлять ядерные заряды суммарной мощностью до 900 килотонн, рассказали эксперты портала Объясняем.рф.
"В ядерном исполнении "Орешник" может доставить заряды общей мощностью 900 килотонн (45 Хиросим)", - следует из опубликованной в Telegram-канале инфографики.
При это отмечено, что время подлёта ракеты с полигона Капустин Яр до штаб-квартиры Североатлантического альянса в Брюсселе составит 17 минут. До авиабазы Рамштайн в Германии она долетит за 15 минут, а до базы ПРО США в польском Редзиково – за 11 минут.
Максимальная дальность поражения "Орешника", согласно данным портала, составляет 5,5 тысячи километров, она развивает скорость до 10 Махов (12 380 километров в час) и нести боевую часть массой до полутора тонн.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2024
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